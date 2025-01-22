В Госдуме предложили поднять студентам стипендии до уровня МРОТ

Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев предложил законопроект, согласно которому минимальная студенческая стипендия должна быть повышена до уровня МРОТ, составляющего 22 440 рублей. Это предложение направлено на поддержку студентов и повышение качества образования, сообщили в пресс-службе Гусева. Текст законопроекта есть в распоряжении URA.RU.
«Индексация стипендий долгое время не успевает за инфляцией, из-за чего студенты становятся все беднее. Многие вынуждены работать во время учебы, что часто вредит успеваемости. Наш закон поможет улучшить эту ситуацию. Позволит студентам сосредоточиться на учебе. Не беспокоясь о финансовых трудностях», — сказал депутат ГД.
По мнению автора законопроекта, подобное предложение не только улучшит материальное положение студентов, но и способствует повышению уровня профессионального образования в России. Это позволит будущим специалистам более эффективно сосредотачиваться на изучении своих специальностей и формировании необходимых профессиональных навыков. В настоящее время размер минимальной стипендии составляет 809 рублей для обучающихся в средних специализированных учебных заведениях и 2 227 рублей для студентов вузов.
Ранее Минобрнауки РФ предложило учредить стипендии имени Владимира Жириновского, основателя ЛДПР. Предусматривается выплата 10 стипендий размером 15 тысяч рублей каждая студентам и курсантам, которые показали выдающиеся результаты в области востоковедения и государственного управления. Дополнительно будет выделено еще 10 стипендий по 20 тысяч рублей для аспирантов и адъюнктов, добившихся успехов в сфере госуправления.
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