Стало известно, сколько Иван Ургант просит за выступления в России

Телеведущий Иван Ургант просит 6,8 млн рублей за частные мероприятия
© Служба новостей «URA.RU»
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Иван Ургант запросил за выступление в России почти семь млн рублей
Иван Ургант запросил за выступление в России почти семь млн рублей Фото:

Известный российский телеведущий и шоумен Иван Ургант зарабатывает более шести миллионов рублей за несколько часов выступления. В райдере артист просит обеспечить его услугами визажиста и трансфером до площадки.

«Сообщается, что четырехчасовая программа будет стоить заказчику 6,8 миллиона рублей», — передает «Лента.ру». Уточняется, что указанная сумма не включает расходы на райдер артиста, который содержит требования к организации его выступлений.

Кроме базовой стоимости выступления, Ургант требует от организаторов предоставления закусок и безалкогольных напитков, услуг визажиста и трансфера до места выступления. Стоимость этих услуг может варьироваться от 15 тысяч до 75 тысяч рублей, не учитывая аренду звукового оборудования, если оно отсутствует на площадке. 

В марте 2024 года было объявлено о возвращении Ивана Урганта в мир кинематографа с новым фильмом под названием «Во сне ты горько плакал». Это должно было стать его первым выступлением на телеэкранах с февраля 2022 года. Однако фильму не было выдано прокатное удостоверение.

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Известный российский телеведущий и шоумен Иван Ургант зарабатывает более шести миллионов рублей за несколько часов выступления. В райдере артист просит обеспечить его услугами визажиста и трансфером до площадки. «Сообщается, что четырехчасовая программа будет стоить заказчику 6,8 миллиона рублей», — передает «Лента.ру». Уточняется, что указанная сумма не включает расходы на райдер артиста, который содержит требования к организации его выступлений. Кроме базовой стоимости выступления, Ургант требует от организаторов предоставления закусок и безалкогольных напитков, услуг визажиста и трансфера до места выступления. Стоимость этих услуг может варьироваться от 15 тысяч до 75 тысяч рублей, не учитывая аренду звукового оборудования, если оно отсутствует на площадке.  В марте 2024 года было объявлено о возвращении Ивана Урганта в мир кинематографа с новым фильмом под названием «Во сне ты горько плакал». Это должно было стать его первым выступлением на телеэкранах с февраля 2022 года. Однако фильму не было выдано прокатное удостоверение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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