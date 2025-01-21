21 января 2025

Останки ямальского мамонта реставрируют в Ленинградской области. Фото

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Останки мамонта Тадибе передали ученым, архивное фото
Останки мамонта Тадибе передали ученым, архивное фото Фото:

Ямальского мамонта Тадибе реставрируют в Ленинградской области. Заведующий мастерской реставрации естественно-исторических предметов Юрий Стариков и художник-реставратор Татьяна Дьяконова приступили к работе с вымершим животным.

«Началась комплексная реставрация фрагментов шкуры и мягких тканей мамонта», — передает Международный центр реставрации в своем telegram-канале. Шкуру обработали, очистили от плоти и жира, после чего обработали ее различными жирами. 

Самого мамонта нашли в Сеяхинской тундре в 2020 году. Вымершее животное отправили на изучение в 2024 году. После завершения работ Тадибе станет частью зала «Оттаявший мир» музея в ЯНАО.

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Ямальского мамонта Тадибе реставрируют в Ленинградской области. Заведующий мастерской реставрации естественно-исторических предметов Юрий Стариков и художник-реставратор Татьяна Дьяконова приступили к работе с вымершим животным. «Началась комплексная реставрация фрагментов шкуры и мягких тканей мамонта», — передает Международный центр реставрации в своем telegram-канале. Шкуру обработали, очистили от плоти и жира, после чего обработали ее различными жирами.  Самого мамонта нашли в Сеяхинской тундре в 2020 году. Вымершее животное отправили на изучение в 2024 году. После завершения работ Тадибе станет частью зала «Оттаявший мир» музея в ЯНАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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