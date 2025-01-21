Ямальского мамонта Тадибе реставрируют в Ленинградской области. Заведующий мастерской реставрации естественно-исторических предметов Юрий Стариков и художник-реставратор Татьяна Дьяконова приступили к работе с вымершим животным.
«Началась комплексная реставрация фрагментов шкуры и мягких тканей мамонта», — передает Международный центр реставрации в своем telegram-канале. Шкуру обработали, очистили от плоти и жира, после чего обработали ее различными жирами.
Самого мамонта нашли в Сеяхинской тундре в 2020 году. Вымершее животное отправили на изучение в 2024 году. После завершения работ Тадибе станет частью зала «Оттаявший мир» музея в ЯНАО.
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