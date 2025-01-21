21 января 2025

Суд в ЯНАО отправил в колонию киллера и заказчиц, хотевших отравить родственника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Лабытнанги мать и дочь, пытавшиеся отравить родственника, отправятся в колонию
В Лабытнанги мать и дочь, пытавшиеся отравить родственника, отправятся в колонию Фото:

Суд Лабытнанги (ЯНАО) вынес приговор двум женщинам, которые наняли безработного, чтобы он отравил их родственника. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре.

«Мать и сестра потерпевшего в декабре 2023 года пытались его отравить, так как он часто выпивал, вел разгульный образ жизни и отличался агрессивным характером. Для исполнения замысла был нанят безработный, который за вознаграждение и возможность проживать с матерью согласился исполнить задуманное, выступив в роли киллера», — рассказал корреспонденту агентства собеседник.

По информации источников агентства в силовых структурах, сначала женщины обратились к знакомому с просьбой выпить со своим родственником, предварительно подмешав в спиртное вещества химического происхождения. Он вначале согласился помочь им в преступном замысле, но потом испугался и обратился в полицию, о чем мать и ее 26-летняя дочь не знали.

После, они сделали такое же предложение безработному, мать пообещала купить ему автомобиль, продать квартиру в Лабытнанги и переехать вместе с мужчиной и дочерью в Тюменскую область, чтобы жить счастливой семьей. Замысел почти удался, но пострадавший выжил и был доставлен в больницу.  

Не зная, что уже находится под наблюдением, сестра пришла навестить брата, имея при себе бутылку с отравленной водкой. Там она и была задержана оперативниками.

В отношении обеих женщин и их сообщника было возбуждено уголовное дело. Расследованием занимались следователи СУ СКР по ЯНАО. Ими была собрана достаточная доказательная база, и в августе 2024 года обвинительное заключение было поддержано прокурором, а дело поступило в суд.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя женщинам назначил наказание в виде 9 и 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщнику – 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — сообщили приговор в пресс-службе окружной прокуратуры.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован в суде ЯНАО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд Лабытнанги (ЯНАО) вынес приговор двум женщинам, которые наняли безработного, чтобы он отравил их родственника. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «Мать и сестра потерпевшего в декабре 2023 года пытались его отравить, так как он часто выпивал, вел разгульный образ жизни и отличался агрессивным характером. Для исполнения замысла был нанят безработный, который за вознаграждение и возможность проживать с матерью согласился исполнить задуманное, выступив в роли киллера», — рассказал корреспонденту агентства собеседник. По информации источников агентства в силовых структурах, сначала женщины обратились к знакомому с просьбой выпить со своим родственником, предварительно подмешав в спиртное вещества химического происхождения. Он вначале согласился помочь им в преступном замысле, но потом испугался и обратился в полицию, о чем мать и ее 26-летняя дочь не знали. После, они сделали такое же предложение безработному, мать пообещала купить ему автомобиль, продать квартиру в Лабытнанги и переехать вместе с мужчиной и дочерью в Тюменскую область, чтобы жить счастливой семьей. Замысел почти удался, но пострадавший выжил и был доставлен в больницу.   Не зная, что уже находится под наблюдением, сестра пришла навестить брата, имея при себе бутылку с отравленной водкой. Там она и была задержана оперативниками. В отношении обеих женщин и их сообщника было возбуждено уголовное дело. Расследованием занимались следователи СУ СКР по ЯНАО. Ими была собрана достаточная доказательная база, и в августе 2024 года обвинительное заключение было поддержано прокурором, а дело поступило в суд. Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован в суде ЯНАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...