Суд в ЯНАО отправил в колонию киллера и заказчиц, хотевших отравить родственника

Суд Лабытнанги (ЯНАО) вынес приговор двум женщинам, которые наняли безработного, чтобы он отравил их родственника. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре.
«Мать и сестра потерпевшего в декабре 2023 года пытались его отравить, так как он часто выпивал, вел разгульный образ жизни и отличался агрессивным характером. Для исполнения замысла был нанят безработный, который за вознаграждение и возможность проживать с матерью согласился исполнить задуманное, выступив в роли киллера», — рассказал корреспонденту агентства собеседник.
По информации источников агентства в силовых структурах, сначала женщины обратились к знакомому с просьбой выпить со своим родственником, предварительно подмешав в спиртное вещества химического происхождения. Он вначале согласился помочь им в преступном замысле, но потом испугался и обратился в полицию, о чем мать и ее 26-летняя дочь не знали.
После, они сделали такое же предложение безработному, мать пообещала купить ему автомобиль, продать квартиру в Лабытнанги и переехать вместе с мужчиной и дочерью в Тюменскую область, чтобы жить счастливой семьей. Замысел почти удался, но пострадавший выжил и был доставлен в больницу.
Не зная, что уже находится под наблюдением, сестра пришла навестить брата, имея при себе бутылку с отравленной водкой. Там она и была задержана оперативниками.
В отношении обеих женщин и их сообщника было возбуждено уголовное дело. Расследованием занимались следователи СУ СКР по ЯНАО. Ими была собрана достаточная доказательная база, и в августе 2024 года обвинительное заключение было поддержано прокурором, а дело поступило в суд.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя женщинам назначил наказание в виде 9 и 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщнику – 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — сообщили приговор в пресс-службе окружной прокуратуры.
Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован в суде ЯНАО.
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