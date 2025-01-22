Бывшего знатока «Что?Где?Когда?» Аскерова* внесли в список экстремистов

Гозмана* и экс-игрока «Что?Где?Когда?» Аскерова* внесли в список экстремистов
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Аскеров и Гозман попали в реестр Росфинмониторинга
Аскеров и Гозман попали в реестр Росфинмониторинга Фото:

Политик Леонид Гозман и бывший игрок «Что?Где?Когда?» Ровшан Аскеров (оба признаны иноагентами) внесли в список террористов и экстремистов. Решение принял Росфинмониторинг.

Ровшан Аскеров числится в списке под номером 1623. Гозман — под 4306.

*Леонид Гозман и Ровшан Аскеров признаны иноагентами в РФ

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Политик Леонид Гозман и бывший игрок «Что?Где?Когда?» Ровшан Аскеров (оба признаны иноагентами) внесли в список террористов и экстремистов. Решение принял Росфинмониторинг. Ровшан Аскеров числится в списке под номером 1623. Гозман — под 4306. *Леонид Гозман и Ровшан Аскеров признаны иноагентами в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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