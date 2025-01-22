Бывшего знатока «Что?Где?Когда?» Аскерова* внесли в список экстремистов

Аскеров и Гозман попали в реестр Росфинмониторинга
Политик Леонид Гозман и бывший игрок «Что?Где?Когда?» Ровшан Аскеров (оба признаны иноагентами) внесли в список террористов и экстремистов. Решение принял Росфинмониторинг.
Ровшан Аскеров числится в списке под номером 1623. Гозман — под 4306.
*Леонид Гозман и Ровшан Аскеров признаны иноагентами в РФ
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