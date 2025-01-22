В России расширяют срок действия результатов ЕГЭ для части абитуриентов

Абитуриентам, участвующим в СВО, продлят срок действий результатов ЕГЭ
© Служба новостей «URA.RU»
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Абитуриентам, участвующим в СВО, не будут включать этот период времени в срок действия результатов ЕГЭ
Абитуриентам, участвующим в СВО, не будут включать этот период времени в срок действия результатов ЕГЭ Фото:

На пленарном заседании Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в учете срока действия результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для лиц, участвующих в СВО. Так, в срок действия результатов экзаменов не будет включаться период участия абитуриентов в мобилизационной кампании, в СВО или военной службе по призыву. 

«Приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается не включать в срок действия результатов ЕГЭ период участия в специальной военной операции», — заявили на пленарном заседании, информация размещена в telegram-канале ДумаТВ.Brief. 

Согласно действующему законодательству, результаты ЕГЭ сохраняют свою актуальность в течение четырех лет при поступлении на бакалавриат или специалитет. Нововведение заключается в том, что предлагается не включать в этот период время, проведенное на военной службе по призыву, мобилизационный период, а также время, когда абитуриент участвует в спецоперации на территориях Украины, ДНР, ЛНР и в Запорожской и Херсонской областях. Также исключение касается времени, затраченного на выполнение задач по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ и периодов службы по контракту в организациях, содействующих деятельности Вооруженных сил и Национальной гвардии РФ.

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На пленарном заседании Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в учете срока действия результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для лиц, участвующих в СВО. Так, в срок действия результатов экзаменов не будет включаться период участия абитуриентов в мобилизационной кампании, в СВО или военной службе по призыву.  «Приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается не включать в срок действия результатов ЕГЭ период участия в специальной военной операции», — заявили на пленарном заседании, информация размещена в telegram-канале ДумаТВ.Brief.  Согласно действующему законодательству, результаты ЕГЭ сохраняют свою актуальность в течение четырех лет при поступлении на бакалавриат или специалитет. Нововведение заключается в том, что предлагается не включать в этот период время, проведенное на военной службе по призыву, мобилизационный период, а также время, когда абитуриент участвует в спецоперации на территориях Украины, ДНР, ЛНР и в Запорожской и Херсонской областях. Также исключение касается времени, затраченного на выполнение задач по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ и периодов службы по контракту в организациях, содействующих деятельности Вооруженных сил и Национальной гвардии РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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