Моор ответит на вопросы тюменцев в прямом эфире

На вопросы жителей Тюменской области Моор ответит 22 октября
Губернатор Тюменской области Александр Моор ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире, который проведет в своих соцсетях. Об этом он сообщил в личном telegram-канале.
«22 октября проведу в своих аккаунтах в социальных сетях прямую линию и отвечу на вопросы. ТВ-трансляцию смотрите на телеканалах „Тюменское время“, ОТР, „TVOЯ Тюмень“, „Тобольское время“, „Ишимское время“», — сообщил Моор.
Оставлять свои вопросы глава региона предложил в комментариях к записи о прямом эфире в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Также оставить обращение можно по телефону 122.
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