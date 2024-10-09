09 октября 2024

Моор ответит на вопросы тюменцев в прямом эфире

Губернатор Тюменской области Александр Моор анонсировал прямой эфир в соцсетях
© Служба новостей «URA.RU»
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На вопросы жителей Тюменской области Моор ответит 22 октября
На вопросы жителей Тюменской области Моор ответит 22 октября Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире, который проведет в своих соцсетях. Об этом он сообщил в личном telegram-канале.

«22 октября проведу в своих аккаунтах в социальных сетях прямую линию и отвечу на вопросы. ТВ-трансляцию смотрите на телеканалах „Тюменское время“, ОТР, „TVOЯ Тюмень“, „Тобольское время“, „Ишимское время“», — сообщил Моор.

Оставлять свои вопросы глава региона предложил в комментариях к записи о прямом эфире в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Также оставить обращение можно по телефону 122.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире, который проведет в своих соцсетях. Об этом он сообщил в личном telegram-канале. «22 октября проведу в своих аккаунтах в социальных сетях прямую линию и отвечу на вопросы. ТВ-трансляцию смотрите на телеканалах „Тюменское время“, ОТР, „TVOЯ Тюмень“, „Тобольское время“, „Ишимское время“», — сообщил Моор. Оставлять свои вопросы глава региона предложил в комментариях к записи о прямом эфире в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Также оставить обращение можно по телефону 122.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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