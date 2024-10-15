«Совпадение или судьба такая»: свердловский мэр шлет милые письма родным из СИЗО. Фото

Арестованный свердловский мэр Трофимов отправил трогательное письмо жене

16 октября 2024 в 09:13 Размер текста - 17 +

Константин Трофимов находится в СИЗО-1 в Екатеринбурге Фото: Сергей Бодров © URA.RU Отправленный в екатеринбургское СИЗО-1 по обвинению в коррупции мэр Артемовского Константин Трофимов переживает, что не смог обнять жену в день 35-летия их брака. Юбилей у пары был 14 октября. Трогательное письмо Трофимова оказалось в распоряжении URA.RU. «Скажи Насте, чтобы так много зелени не передавала, столько сразу не скушать, она быстро портится. Поздравь мамочку обязательно в День учителя. Берегите ее. А 14 октября у нас с ней юбилей, обнял бы — 35 лет исполнится. Вспоминаю 2014 год — тоже юбилей был — 25 лет. С работы [меня] тогда уволили в этот день. Просто совпадение или судьба такая…» — написал Трофимов родным. Константин Трофимов был задержан 18 сентября в мэрии Артемовского. Чиновника обвиняют в получении крупной взятки. Он свою вину отрицает и считает, что его оговорили. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU. Письмо Константин Трофимова Фото: предоставлено родными Константин Михайлович с женой Оксаной Юрьевной Фото: предоставлено родными Трофимова Трофимовы вместе уже 35 лет Фото: предоставлено родными Трофимова Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отправленный в екатеринбургское СИЗО-1 по обвинению в коррупции мэр Артемовского Константин Трофимов переживает, что не смог обнять жену в день 35-летия их брака. Юбилей у пары был 14 октября. Трогательное письмо Трофимова оказалось в распоряжении URA.RU. «Скажи Насте, чтобы так много зелени не передавала, столько сразу не скушать, она быстро портится. Поздравь мамочку обязательно в День учителя. Берегите ее. А 14 октября у нас с ней юбилей, обнял бы — 35 лет исполнится. Вспоминаю 2014 год — тоже юбилей был — 25 лет. С работы [меня] тогда уволили в этот день. Просто совпадение или судьба такая…» — написал Трофимов родным. Константин Трофимов был задержан 18 сентября в мэрии Артемовского. Чиновника обвиняют в получении крупной взятки. Он свою вину отрицает и считает, что его оговорили. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.