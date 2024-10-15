15 октября 2024

«Совпадение или судьба такая»: свердловский мэр шлет милые письма родным из СИЗО. Фото

Арестованный свердловский мэр Трофимов отправил трогательное письмо жене
© Служба новостей «URA.RU»
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Константин Трофимов находится в СИЗО-1 в Екатеринбурге
Константин Трофимов находится в СИЗО-1 в Екатеринбурге Фото:

Отправленный в екатеринбургское СИЗО-1 по обвинению в коррупции мэр Артемовского Константин Трофимов переживает, что не смог обнять жену в день 35-летия их брака. Юбилей у пары был 14 октября. Трогательное письмо Трофимова оказалось в распоряжении URA.RU.

«Скажи Насте, чтобы так много зелени не передавала, столько сразу не скушать, она быстро портится. Поздравь мамочку обязательно в День учителя. Берегите ее. А 14 октября у нас с ней юбилей, обнял бы — 35 лет исполнится. Вспоминаю 2014 год — тоже юбилей был — 25 лет. С работы [меня] тогда уволили в этот день. Просто совпадение или судьба такая…» — написал Трофимов родным.

Константин Трофимов был задержан 18 сентября в мэрии Артемовского. Чиновника обвиняют в получении крупной взятки. Он свою вину отрицает и считает, что его оговорили. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.

Письмо Константин Трофимова
Письмо Константин Трофимова
Фото:
Константин Михайлович с женой Оксаной Юрьевной
Константин Михайлович с женой Оксаной Юрьевной
Фото:
Трофимовы вместе уже 35 лет
Трофимовы вместе уже 35 лет
Фото:

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Отправленный в екатеринбургское СИЗО-1 по обвинению в коррупции мэр Артемовского Константин Трофимов переживает, что не смог обнять жену в день 35-летия их брака. Юбилей у пары был 14 октября. Трогательное письмо Трофимова оказалось в распоряжении URA.RU. «Скажи Насте, чтобы так много зелени не передавала, столько сразу не скушать, она быстро портится. Поздравь мамочку обязательно в День учителя. Берегите ее. А 14 октября у нас с ней юбилей, обнял бы — 35 лет исполнится. Вспоминаю 2014 год — тоже юбилей был — 25 лет. С работы [меня] тогда уволили в этот день. Просто совпадение или судьба такая…» — написал Трофимов родным. Константин Трофимов был задержан 18 сентября в мэрии Артемовского. Чиновника обвиняют в получении крупной взятки. Он свою вину отрицает и считает, что его оговорили. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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