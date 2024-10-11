Mash: около 1500 бойцов ВСУ попали в окружение в Курской области

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ВСУ в некоторых ситуациях стреляют по своим, пишет Mash
ВСУ в некоторых ситуациях стреляют по своим, пишет Mash Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Около 1,5 тысячи бойцов ВСУ оказались в окружении в Курской области. Это произошло в результате второго этапа контрнаступления российской армии. 

«Около 1,5 тысячи военных ВСУ попали в окружение в районе курского села Ольговка», сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что это произошло в районе села Ольговка, в результате российского контрнаступления. За сутки ВС РФ освободили четыре населенных пункта: Любимовку, Шептуховку, Леонидово и Михайловку, а также село Новоивановка.

ВСУ начали отступление из Леонидово, перемещаясь на бронированной технике и подтягивая резервы. Сообщается о случаях стрельбы по своим среди украинских подразделений. Российские войска продолжают наступление, двигаясь со стороны Суджи и Любимовки, с угрозой окружения для ВСУ, передали в telegram-канале.

6 августа ВСУ вошли в Курскую область, что привело к введению чрезвычайного положения. К сентябрю российские силы стабилизировали обстановку и начали контрнаступление. В результате боев Украина потеряла более 20 тысяч военных. В ходе украинского вторжения были зафиксированы расстрелы мирного населения, передает РАПСИ

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Около 1,5 тысячи бойцов ВСУ оказались в окружении в Курской области. Это произошло в результате второго этапа контрнаступления российской армии.  «Около 1,5 тысячи военных ВСУ попали в окружение в районе курского села Ольговка», сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что это произошло в районе села Ольговка, в результате российского контрнаступления. За сутки ВС РФ освободили четыре населенных пункта: Любимовку, Шептуховку, Леонидово и Михайловку, а также село Новоивановка. ВСУ начали отступление из Леонидово, перемещаясь на бронированной технике и подтягивая резервы. Сообщается о случаях стрельбы по своим среди украинских подразделений. Российские войска продолжают наступление, двигаясь со стороны Суджи и Любимовки, с угрозой окружения для ВСУ, передали в telegram-канале. 6 августа ВСУ вошли в Курскую область, что привело к введению чрезвычайного положения. К сентябрю российские силы стабилизировали обстановку и начали контрнаступление. В результате боев Украина потеряла более 20 тысяч военных. В ходе украинского вторжения были зафиксированы расстрелы мирного населения, передает РАПСИ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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