«Союзмультфильм» решил судиться с китайским продавцом из-за Карлсона

Акционерное общество «Киностудия „Союзмультфильм“ и ООО „Союзмультфильм“ инициировали судебное разбирательство против индивидуального предпринимателя Цзинь Фэнчэня, требуя взыскать компенсацию в размере 219 275 рублей за незаконное использование персонажей и товарных знаков из советских мультфильмов. Об этом сообщила пресс-служба Арбитражного суда Камчатского края. Иск связан с продажей ковра с изображением героев мультфильма „Карлсон вернулся“ без соответствующего разрешения.
«Акционерное общество „Киностудия „Союзмультфильм“ и ООО „Союзмультфильм“ обратились в Арбитражный суд Камчатского края с иском к индивидуальному предпринимателю Цзинь Фэнчэнь. Истцы требуют взыскать компенсацию на общую сумму 219 275 рублей за незаконное использование товарных знаков и персонажей известных советских мультфильмов“, — сообщила пресс-служба суда в telegram-канале. По их данным, 30 июля 2024 года в торговой точке на рынке 6 км в Петропавловске-Камчатском был зафиксирован факт продажи ковра, на котором были размещены персонажи „Малыш“, „Карлсон“, „Фрекен Бок“ и „Собака“ из анимационного фильма „Карлсон вернулся“. Кроме того, на ковре присутствовали товарные знаки, сходные до степени смешения с официально зарегистрированными знаками киностудии „Союзмультфильм“.
Истцы утверждают, что предприниматель Цзинь Фэнчэнь не получал разрешения на использование объектов интеллектуальной собственности. АО «Киностудия „Союзмультфильм“ является правообладателем товарных знаков, подтвержденных свидетельствами Роспатента, а ООО „Союзмультфильм“ обладает исключительной лицензией на использование образов персонажей советской анимации. „Подобные действия являются прямым нарушением исключительных прав, вводят потребителей в заблуждение относительно происхождения товара и наносят финансовый ущерб законным правообладателям“, — указано в заявлении.
Правообладатели просят суд взыскать 100 000 рублей в пользу АО «Киностудия „Союзмультфильм“ за нарушение прав на товарные знаки и 100 000 рублей в пользу ООО „Союзмультфильм“ за незаконное использование персонажей. Дополнительно они требуют возместить судебные расходы и издержки, включая затраты на государственную пошлину, проведение контрольной закупки и фиксацию нарушения, на общую сумму 19 275 рублей. Арбитражный суд Камчатского края принял исковое заявление к рассмотрению, возбудив производство по делу № А24-4145/2025.
