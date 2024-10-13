Тюменцы отказываются от евро в пользу юаня

Вклады тюменцев в Юанях за два года выросли в 35 раз

Жители Тюмени предпочитают переводить рубли не в европейскую, а в китайскую валюту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Тюмени отказываются от евро в пользу вкладов в китайской валюте. Объем сбережений жителей региона в юанях превысил показатели евровалюты более, чем в два раза и составил 1,4 млрд рублей, сообщил URA.RU управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.

«Максимальную сумму в нашем банке в 146 млрд рублей жители региона накопили в рублях. Среди иностранных валют по-прежнему на первом месте доллар, в него жители области вложили 4,4 млрд рублей. Сбережения в евро составляют чуть более 600 млн рублей», — отметил Федосов.

По данным банка, наибольший спрос на юань пришелся на первый квартал года. Портфель сбережений жителей региона в юанях вырос более чем в два раза. За прошлый год инвестиции в юань увеличились в 23 раза, а за 2 года спрос на китайскую валюту среди тюменцев вырос почти в 35 раз.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост накоплений в валюте КНР. «К концу года доля таких вкладов может дойти до 30% всех валютных сбережений. Ранее она составляла чуть больше 20%», — пояснили URA.RU в ВТБ.

Ранее агентство рассказало, что из-за политики китайских банков у тюменского бизнеса возникли проблемы с оплатой услуг и товаров контрагентов из КНР. Причиной проблемы стала борьба за «чистый» юань.