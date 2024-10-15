Новое правительство, отопление и суд над врачом: главные события Кургана 15 октября

Губернатор Курганской области Вадим Шумков утвердил новый состав областного правительства, в городе началось ускоренное подключение отопления из-за резкого похолодания. ФСБ пресекла деятельность экстремистской организации в колонии, а Курганский облсуд отменил приговор бывшему главе департамента имущественных отношений Михаилу Герштанскому. Об этих и других событиях вторника, 15 октября, рассказываем в подборке URA.RU.
Губернатор Шумков утвердил новый состав правительства региона
Губернатор Вадим Шумков утвердил новый состав правительства, завершив процесс обновления ключевых позиций. Андрей Алексеев занял пост первого заместителя губернатора, отвечая за аппарат, а Сергей Гаврин стал заместителем по экономической политике. Другие высокопоставленные чиновники, такие как Константин Ермаков и Станислав Носков, остаются в статусе исполняющих обязанности до завершения отпусков и процедур согласования. Наталья Кирилова, Константин Малышев и другие избавились от приставки «врио», что закрепило их в правительственных должностях.
ФСБ пресекла экстремистскую деятельность в колонии Курганской области
Сотрудники ФСБ и ФСИН выявили экстремистскую деятельность и азартные игры в одной из колоний региона. Двое осужденных организовали преступную сеть, финансировавшую криминальных авторитетов. Суд вынес приговор, и осужденные получили дополнительные сроки лишения свободы.
Суд отменил приговор экс-главе департамента имущественных отношений Герштанскому
Курганский облсуд отменил приговор бывшему главе департамента Михаилу Герштанскому и направил дело на пересмотр. Его обвиняли в подписании актов о приемке некачественного жилья, что нанесло ущерб в 11 миллионов рублей. Теперь дело будет рассмотрено в суде первой инстанции.
Ускоренное подключение отопления в Кургане из-за резкого похолодания
В Кургане в связи с резким похолоданием началось ускоренное подключение отопления в жилых домах, несмотря на изначальные планы завершить процесс в течение 10 дней. Гендиректор КГК Александр Прибылев сообщил, что сотрудники компании перешли на усиленный режим работы, чтобы оперативно подать тепло в дома. В то же время начались работы по устранению порывов на внутриквартальных теплосетях, что затрудняет подачу тепла в 41 дом. Все необходимые работы по ремонту поврежденных участков планируется завершить к 16 октября.
Озеро Черное в Кургане станет центром водных видов спорта и отдыха
В Кургане на озере Черном планируется создать водный и спортивный центр, где будут развиваться такие виды спорта, как яхтинг, сапбординг, каякинг и вейкбординг. На берегу водоема будут оборудованы зоны отдыха и спортивные площадки, включая площадки для пляжного волейбола, футбола и баскетбола. На острове планируется создание зоны для йоги, а вокруг водоема будет организован пешеходный маршрут длиной 8 километров и спортивный маршрут для велосипедистов и лыжников.
Директор «Курганмашзавода» Кудряшов погиб в зоне СВО
На «Курганмашзаводе» скорбят по своему коллеге, директору подготовки производства Олегу Кудряшову, который погиб в ходе специальной военной операции. В октябре 2023 года Кудряшов вступил в ряды добровольцев и подписал контракт для участия в СВО. Он погиб от ранений, полученных в результате атаки вражеских FPV-дронов. Кудряшов работал на заводе с 2003 года, начав карьеру токарем и постепенно поднимаясь по карьерной лестнице.
Суд над врачом Руденко стартовал в Кургане
В Кургане началось громкое судебное разбирательство по делу врача Андрея Руденко, обвиняемого в коррупции, мошенничестве и оказании небезопасных медицинских услуг, повлекших смерть пациента. Руденко пришел на суд вместе с женой и сыном. Обвинение утверждает, что врач получил взятку и предоставлял услуги, не соответствующие стандартам безопасности, что привело к смерти одного из пациентов.
Открытие новой производственной площадки на месте бывшего завода ЖБИ
В Кургане состоялось открытие новой производственной площадки на месте бывшего завода ЖБИ. Новый завод ООО «ИТМ Силовые трансмиссии» занимается серийным производством погрузчиков, таких как ТЕРМИТ-1000 и МЭП-1000. На открытии присутствовали губернатор Вадим Шумков и сенатор Сергей Муратов, которые высоко оценили вклад нового предприятия в развитие региона.
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