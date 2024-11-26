Пермский завод, выкупленный «Курганприбором», решил продать имущество на миллионы рублей

Пермский машиностроительный завод имени Дзержинского (ЗиД, ФГУП) не смог продать свое имущество на сумму более 26 млн рублей на торгах. На сайте «Федресурса» указано, что конкурсный управляющий заводом Лев Шляпин рассчитывал продать производственное и промышленное оборудование, комплектующие, инструмент, сети водопровода, а также легковой автомобиль Lada Granta Cross. Торги проводились на электронной площадке ООО «Сервис-Консалт», но были признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.
«Лот №2. Сооружение — сети хозпитьевого водопровода протяженностью 1740 м, местоположение: Пермь, ул. Дзержинского, д. 59, Площадка 5. Начальная цена 4 627 430 рублей. Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок», — сказано в сообщении.
Автомобиль Lada Granta Cross 2023 года выпуска предлагался на торгах за 934 тысяч рублей. Производственное, промышленное оборудование, комплектующие и инструмент (в том числе станки, верстаки, генераторы и прочее) оценивалось в 21,3 млн рублей.
В сентябре этого года конкурсный управляющий ЗиД выставил на торги дебиторскую задолженность бывших топ-менеджеров завода. ФГУП «Пермский машиностроительный завод имени Дзержинского», выпускающий, в том числе, продукцию оборонного назначения, несколько лет находится в процедуре банкротства. В декабре 2023 года имущество предприятия выкупило за 725 млн рублей АО «НПО „Курганприбор“.
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