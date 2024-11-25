В Курганской области увеличили пенсионные выплаты. На заседании областной думы, передает корреспондент URA.RU, закон о повышенных выплатах приняли во втором чтении.
«Согласно законопроекту, с 1 января 2025 года в Курганской области пенсии для инвалидов боевых действий будут индексироваться: для инвалидов I группы установлен размер в 1 802 рубля, для инвалидов II группы — 1 614 рублей, для инвалидов III группы — 1 500 рублей», — озвучили депутаты на заседании.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области более 45 тысяч человек должны были получить увеличенные пенсионные выплаты. Ожидалось, что с 1 августа начнется автоматический перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров региона. Также сообщалось, что в новый проект федерального бюджета России на 2025—2027 года заложена индексация пенсий работающим гражданам с учетом инфляции. Так, 1 февраля 2025 года размер страховой пенсии увеличат на уровень инфляции — 7,3%.
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