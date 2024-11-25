25 ноября 2024

Курганцы с нового года начнут получать повышенную пенсию

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области увеличат пенсию
В Курганской области увеличат пенсию Фото:

В Курганской области увеличили пенсионные выплаты. На заседании областной думы, передает корреспондент URA.RU, закон о повышенных выплатах приняли во втором чтении.

«Согласно законопроекту, с 1 января 2025 года в Курганской области пенсии для инвалидов боевых действий будут индексироваться: для инвалидов I группы установлен размер в 1 802 рубля, для инвалидов II группы — 1 614 рублей, для инвалидов III группы — 1 500 рублей», — озвучили депутаты на заседании. 

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области более 45 тысяч человек должны были получить увеличенные пенсионные выплаты. Ожидалось, что с 1 августа начнется автоматический перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров региона. Также сообщалось, что в новый проект федерального бюджета России на 2025—2027 года заложена индексация пенсий работающим гражданам с учетом инфляции. Так, 1 февраля 2025 года размер страховой пенсии увеличат на уровень инфляции — 7,3%.

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В Курганской области увеличили пенсионные выплаты. На заседании областной думы, передает корреспондент URA.RU, закон о повышенных выплатах приняли во втором чтении. «Согласно законопроекту, с 1 января 2025 года в Курганской области пенсии для инвалидов боевых действий будут индексироваться: для инвалидов I группы установлен размер в 1 802 рубля, для инвалидов II группы — 1 614 рублей, для инвалидов III группы — 1 500 рублей», — озвучили депутаты на заседании.  Ранее URA.RU писало, что в Курганской области более 45 тысяч человек должны были получить увеличенные пенсионные выплаты. Ожидалось, что с 1 августа начнется автоматический перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров региона. Также сообщалось, что в новый проект федерального бюджета России на 2025—2027 года заложена индексация пенсий работающим гражданам с учетом инфляции. Так, 1 февраля 2025 года размер страховой пенсии увеличат на уровень инфляции — 7,3%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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