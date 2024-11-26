На челябинской и курганской трассах после установки светодиодов стало меньше ДТП

На челябинской трассе А-310 и курганской Р-354 установили 71 километр электроосвещения. После появления светодиодных светильников аварийность в регионах снизилась на 20—60%, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«Участки трасс, общей протяженностью 71 километр, стали безопаснее. Освещение, в числе прочих мер по обеспечению безопасности, помогло снизить аварийность на 20—60%», — сообщили URA.RU в управлении. Светодиодные светильники стали появляться на участках с 2022 года.
Опоры со светодиодами установили на 32,5 километра трассы А-310, ведущей от Челябинска до границы с Казахстаном, и на 39 километрах трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган. В Южноуральском Росавтодоре также отметили, что за год на подъезде к Екатеринбургу трассы М-5, где освещение добавили на 13 километрах, аварийность снизилась вдвое.
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