Жители Салехарда не могут подъехать к детскому саду из-за запрета парковаться рядом со зданием Росгвардии, которое находится напротив. Об этом они сообщают в социальных сетях.
«Когда не было Росгвардии, можно было к садику как-то подъехать. Для чего стоят знаки запрещающие остановку? Даже самой Росгвардии негде парковаться», — написали в группе «Подслушано в Салехарде» в VK.
В управлении Росгвардии корреспонденту пояснили, что организацией городского движения, а также установкой дорожных знаков занимается департамент городского хозяйства Салехарда, ведомство на установку запрещающих знаков не влияет. Представители городской администрации сообщили, что обустроить рядом с детским садом еще одну парковку невозможно из-за ограничения пространства.
Ранее здание, занимаемое управлением Росгвардии по ЯНАО, принадлежало ПАО «Газпром» и долгое время было выставлено на продажу как непрофильный актив компании. В 2021 году помещения были переданы силовикам.
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