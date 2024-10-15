15 октября 2024

У жителей ЯНАО появились проблемы с парковкой возле детсада

© Служба новостей «URA.RU»
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Парковка рядом с детсадом все время занята
Парковка рядом с детсадом все время занята Фото:

Жители Салехарда не могут подъехать к детскому саду из-за запрета парковаться рядом со зданием Росгвардии, которое находится напротив. Об этом они сообщают в социальных сетях.

«Когда не было Росгвардии, можно было к садику как-то подъехать. Для чего стоят знаки запрещающие остановку? Даже самой Росгвардии негде парковаться», — написали в группе «Подслушано в Салехарде» в VK.

В управлении Росгвардии корреспонденту пояснили, что организацией городского движения, а также установкой дорожных знаков занимается департамент городского хозяйства Салехарда, ведомство на установку запрещающих знаков не влияет. Представители городской администрации сообщили, что обустроить рядом с детским садом еще одну парковку невозможно из-за ограничения пространства. 

Ранее здание, занимаемое управлением Росгвардии по ЯНАО, принадлежало ПАО «Газпром» и долгое время было выставлено на продажу как непрофильный актив компании. В 2021 году помещения были переданы силовикам.

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Жители Салехарда не могут подъехать к детскому саду из-за запрета парковаться рядом со зданием Росгвардии, которое находится напротив. Об этом они сообщают в социальных сетях. «Когда не было Росгвардии, можно было к садику как-то подъехать. Для чего стоят знаки запрещающие остановку? Даже самой Росгвардии негде парковаться», — написали в группе «Подслушано в Салехарде» в VK. В управлении Росгвардии корреспонденту пояснили, что организацией городского движения, а также установкой дорожных знаков занимается департамент городского хозяйства Салехарда, ведомство на установку запрещающих знаков не влияет. Представители городской администрации сообщили, что обустроить рядом с детским садом еще одну парковку невозможно из-за ограничения пространства.  Ранее здание, занимаемое управлением Росгвардии по ЯНАО, принадлежало ПАО «Газпром» и долгое время было выставлено на продажу как непрофильный актив компании. В 2021 году помещения были переданы силовикам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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