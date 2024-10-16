Байден согласился на встречу с Зеленским по «плану победы» в онлайн-формате

Встреча контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн (Германия) пройдет в ноябре с участием президента США Джо Байдена в онлайн-формате. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. В ходе мероприятия планируется обсуждение «плана победы», подготовленного украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщали американские СМИ.
«В ноябре 2024 года президент Байден проведет виртуальную встречу контактной группы по обороне Украины на уровне глав государств», — говорится в заявлении американского ведомства. Газета The Washington Post отмечала, что Зеленский может представить Штатам свой «план победы», в котором представит конкретные действия для разрешения конфликта на Украине.
Ранее стало известно об отмене встречи в формате «Рамштайн» из-за урагана «Милтон», который надвигался на штат Флорида. Тогда президент США отменил назначенную поездку в Германию, что поставило под угрозу желание Киева по представлению «плана победы» союзникам. Позднее решение об отмене визита принял и госсекретарь Штатов Энтони Блинкен. Встреча должна была пройти 10-12 октября.
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