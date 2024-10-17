У жителей Тюменской области появятся новые туристические парки

В Тюменской области пройдет масштабная реновация туристических зон
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области создадут масштабные туристические парки Фото:

В Тюменской области программа комплексного развития территорий (КРТ) распространится на туристический кластер. Как рассказал URA.RU депутат Тюменской областной думы Роман Чуйко, новая программа не затронет интересы частной собственности.

«Туристическое КРТ возможно на государственных и муниципальных землях, то есть интересы наших бизнесменов и любой частной собственности не будут задеты. Этот вид КРТ направлен на незастроенные территории. И все это для развития внутреннего туризма в регионе. Закон предполагает, что государство будет главным инвестором в развитии туристических зон внутри региона», — рассказал URA.RU Роман Чуйко.

Работать с туристическими территориями будут по принципу индустриальных парков. После того как будет определены территории, их содержанием и обслуживанием займется государственный оператор.

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В Тюменской области программа комплексного развития территорий (КРТ) распространится на туристический кластер. Как рассказал URA.RU депутат Тюменской областной думы Роман Чуйко, новая программа не затронет интересы частной собственности. «Туристическое КРТ возможно на государственных и муниципальных землях, то есть интересы наших бизнесменов и любой частной собственности не будут задеты. Этот вид КРТ направлен на незастроенные территории. И все это для развития внутреннего туризма в регионе. Закон предполагает, что государство будет главным инвестором в развитии туристических зон внутри региона», — рассказал URA.RU Роман Чуйко. Работать с туристическими территориями будут по принципу индустриальных парков. После того как будет определены территории, их содержанием и обслуживанием займется государственный оператор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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