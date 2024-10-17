Военные эксперты заявили о переломном моменте в боях за Курскую область

Дандыкин: на курском направлении наступает перелом

18 октября 2024 в 06:05 Размер текста - 17 +

Военные эксперты считают, что в боевых действиях в Курской области произошел переломный момент Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В ходе боевых действий, начавшихся после начала наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область в августе 2024 года, наблюдается переломный момент. Он либо уже произошел, либо находится в процессе. Такое мнение высказывают военные эксперты. «Я уверен, что на курском направлении наступает перелом, и это очевидно. Ситуация для противника ухудшается, особенно с началом сезона непогоды. Но ВСУ хотят дотянуть до результатов выборов президента США. Как будто это что-то изменит. Независимо от того, кто будет избран, это не окажет никакого влияния», — процитировала слова капитана первого ранга запаса Василя Дандыкина «Лента.ру». По мнению эксперта, в 16 бригадах противника, которые вторглись на территорию Курской области, более чем за два месяца боевых действий было уничтожено количество личного состава, сопоставимое с пятью-шестью полноценными бригадами. Разделяет мнение Дандыкина и военный эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. Он подчеркнул, что российское контрнаступление в Курской области проходит успешно. «В настоящее время происходит активное сжатие кольца вокруг противника. Более того, на этом направлении значительная часть бронетехники ВСУ разбита. Солдаты вынуждены передвигаться пешком, в лесополосах», — рассказал Кошкин. Аналитик добавил, что противник лишен возможности пополнять материальные средства и горюче-смазочные материалы. Это стало для вооруженных сил Украины ловушкой. Ранее URA.RU сообщало об освобождении еще двух населенных пунктов Курской области. Бойцы РФ зашли в село Старая Сорочина и деревню Александрия. Украинские военные могут оставить свои позиции под Харьковом. О готовности отступить они сообщили своему командованию. Это связно с нехваткой офицеров и боеприпасов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе боевых действий, начавшихся после начала наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область в августе 2024 года, наблюдается переломный момент. Он либо уже произошел, либо находится в процессе. Такое мнение высказывают военные эксперты. «Я уверен, что на курском направлении наступает перелом, и это очевидно. Ситуация для противника ухудшается, особенно с началом сезона непогоды. Но ВСУ хотят дотянуть до результатов выборов президента США. Как будто это что-то изменит. Независимо от того, кто будет избран, это не окажет никакого влияния», — процитировала слова капитана первого ранга запаса Василя Дандыкина «Лента.ру». По мнению эксперта, в 16 бригадах противника, которые вторглись на территорию Курской области, более чем за два месяца боевых действий было уничтожено количество личного состава, сопоставимое с пятью-шестью полноценными бригадами. Разделяет мнение Дандыкина и военный эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. Он подчеркнул, что российское контрнаступление в Курской области проходит успешно. «В настоящее время происходит активное сжатие кольца вокруг противника. Более того, на этом направлении значительная часть бронетехники ВСУ разбита. Солдаты вынуждены передвигаться пешком, в лесополосах», — рассказал Кошкин. Аналитик добавил, что противник лишен возможности пополнять материальные средства и горюче-смазочные материалы. Это стало для вооруженных сил Украины ловушкой. Ранее URA.RU сообщало об освобождении еще двух населенных пунктов Курской области. Бойцы РФ зашли в село Старая Сорочина и деревню Александрия. Украинские военные могут оставить свои позиции под Харьковом. О готовности отступить они сообщили своему командованию. Это связно с нехваткой офицеров и боеприпасов.