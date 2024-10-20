20 октября 2024
19 октября 2024

В Перми более 270 жилых домов на время останутся без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Во всех районах Перми отключат холодное водоснабжение
Во всех районах Перми отключат холодное водоснабжение Фото:

о всех районах Перми с 21 октября ожидаются перебои с холодным водоснабжением. Причина — плановые и аварийно-восстановительные работы. В зону возможного отключения попадут более 270 домов.

«В связи с планово-ремонтными работами в период с 10.00 21 октября до 10:00 23 октября планируется отключения холодной воды по адресам: ул. Революции, 12, 14, улица Закамская, 20А, Кировоградская, 26, 31, 32, 33, 37, 37А, 39, 41. Аварийно-восстановительные работы с 10:00 до 18:00 22 октября затронут дома по адресам — улица Монастырской 46, 50, 95Б и улица Попова, 9», — сообщает на сайте компании «НОВОГОР-Прикамье».

Работы на сетях водоснабжения будут проводиться до конца октября. Пермяков просят отнестись к ограничениям с пониманием и заранее сделать необходимые запасы воды.

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о всех районах Перми с 21 октября ожидаются перебои с холодным водоснабжением. Причина — плановые и аварийно-восстановительные работы. В зону возможного отключения попадут более 270 домов. «В связи с планово-ремонтными работами в период с 10.00 21 октября до 10:00 23 октября планируется отключения холодной воды по адресам: ул. Революции, 12, 14, улица Закамская, 20А, Кировоградская, 26, 31, 32, 33, 37, 37А, 39, 41. Аварийно-восстановительные работы с 10:00 до 18:00 22 октября затронут дома по адресам — улица Монастырской 46, 50, 95Б и улица Попова, 9», — сообщает на сайте компании «НОВОГОР-Прикамье». Работы на сетях водоснабжения будут проводиться до конца октября. Пермяков просят отнестись к ограничениям с пониманием и заранее сделать необходимые запасы воды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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