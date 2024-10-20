В Перми более 270 жилых домов на время останутся без воды

о всех районах Перми с 21 октября ожидаются перебои с холодным водоснабжением. Причина — плановые и аварийно-восстановительные работы. В зону возможного отключения попадут более 270 домов.
«В связи с планово-ремонтными работами в период с 10.00 21 октября до 10:00 23 октября планируется отключения холодной воды по адресам: ул. Революции, 12, 14, улица Закамская, 20А, Кировоградская, 26, 31, 32, 33, 37, 37А, 39, 41. Аварийно-восстановительные работы с 10:00 до 18:00 22 октября затронут дома по адресам — улица Монастырской 46, 50, 95Б и улица Попова, 9», — сообщает на сайте компании «НОВОГОР-Прикамье».
Работы на сетях водоснабжения будут проводиться до конца октября. Пермяков просят отнестись к ограничениям с пониманием и заранее сделать необходимые запасы воды.
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