Россиянка вошла в топ-25 самых красивых женщин планеты

Российская модель Лидия Смирнова вошла в топ-25 победительниц международного конкурса красоты Woman of the Universe, который прошел в Стамбуле (Турция). Это делает ее одной из самых красивых женщин планеты, как сообщает группа «Миссис Россия Иваново» в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».
«Поздравляем Лидию и гордимся успехами Лидии Смирновой! Финал международного конкурса прошел 19 октября в Стамбуле», — отметили авторы поста.
По информации паблика, в рамках подготовки к конкурсу, участницы из различных стран участвовали в форуме с докладами на тему защиты домашних животных, посетили достопримечательности Стамбула и продемонстрировали национальные костюмы.
На конкурсе Woman of the Universe в Турции в призерах оказалась екатеринбурженка Анна Зализняк. Она завоевала титул «Женщина вселенской красоты». Все что известно о свердловчанке из топ-5 красивых женщин Вселенной — в материале URA.RU.
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