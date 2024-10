Россиянка вошла в топ-25 самых красивых женщин планеты

Модель из Иваново стала одной из самых красивых женщин Земли

Российская модель Лидия Смирнова вошла в топ-25 победительниц международного конкурса красоты Woman of the Universe, который прошел в Стамбуле (Турция). Это делает ее одной из самых красивых женщин планеты, как сообщает группа «Миссис Россия Иваново» в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». «Поздравляем Лидию и гордимся успехами Лидии Смирновой! Финал международного конкурса прошел 19 октября в Стамбуле», — отметили авторы поста. По информации паблика, в рамках подготовки к конкурсу, участницы из различных стран участвовали в форуме с докладами на тему защиты домашних животных, посетили достопримечательности Стамбула и продемонстрировали национальные костюмы. На конкурсе Woman of the Universe в Турции в призерах оказалась екатеринбурженка Анна Зализняк. Она завоевала титул «Женщина вселенской красоты». Все что известно о свердловчанке из топ-5 красивых женщин Вселенной — в материале URA.RU.

