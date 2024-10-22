Самокат загорелся во время подзарядки (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Оставленный на зарядке электросамокат стал причиной пожара в многоквартирном доме в Челябинске. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«В Челябинске мужчина с сыном всего на несколько минут вышли в магазин и оставили электросамокат заряжаться. За время отсутствия жильцов он загорелся, а огонь перекинулся и на личные вещи», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Отец с сыном потушили пожар самостоятельно. Пострадавших нет. Но шкаф, пол и стена в прихожей сильно обгорели. В квартире потребуется делать ремонт.

Спасатели напоминают, что нельзя оставлять самокаты на зарядке без внимания или на ночь. Также важно установить в квартире пожарный извещатель.

Самокат загорелся когда хозяева ушли в магазин Telegram-канал «МЧС Челябинской области»

В квартире теперь нужно делать ремонт Telegram-канал «МЧС Челябинской области»