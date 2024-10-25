Минтруд предложил новую меру поддержки многодетным семьям России

Минтруд хочет закрепить приоритет заключения соцконтракта за многодетными семьями. Об этом сказано на официальном сайте ведомства.
«Предлагается при рассмотрении заявлений на заключение социального контракта отдавать приоритет многодетным семьям», — сказано в публикации на официальном сайте ведомства. Согласно версии Минтруда, такой подход поможет увеличить количество многодетных семей среди тех, кто получит поддержку.
Предложено также увеличить размер компенсации, выплачиваемой работодателям за прием на стажировку участников программы. В настоящее время эта компенсация равняется минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), однако в некоторых регионах установлены свои минимальные значения оплаты труда, превышающие федеральный.
Ранее Путин пописал документ по повышению МРОТ на 2025 год. Согласно сообщению ТАСС, президент назначил минимальную сумму оплаты в 22 440 рублей.
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