Sky News Arabia: Иран не планирует отвечать на бомбардировки Израиля

Тегеран не намерен предпринимать ответные действия на ночные авиаудары Израиля по своей территории, несмотря на потери в своей армии. Об этом сообщил телеканал телеканал Sky News Arabia.
«Иран через иностранного посредника проинформировал Израиль, что не будет реагировать на удар», — передает арабский новостной канал в соцсети Х (бывший Twitter). Отмечается, что в результате удара погибли как минимум два солдата ВС Ирана.
В ночь на 26 октября Израиль нанес массированные удары по объектам на территории Ирана. Атака ограничилась военными целями, не задев ядерные или нефтяные объекты Ирана. В ЦАХАЛ заявили, что удары послужили ответными мерами на ракетный обстрел, совершенный Ираном в ночь на 1 октября. Больше подробностей — в онлайн-трансляции URA.RU.
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