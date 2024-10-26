Sky News Arabia: Иран не планирует отвечать на бомбардировки Израиля

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Иран не станет наносить ответные удары по Израилю
Иран не станет наносить ответные удары по Израилю Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Тегеран не намерен предпринимать ответные действия на ночные авиаудары Израиля по своей территории, несмотря на потери в своей армии. Об этом сообщил телеканал телеканал Sky News Arabia.

«Иран через иностранного посредника проинформировал Израиль, что не будет реагировать на удар», — передает арабский новостной канал в соцсети Х (бывший Twitter). Отмечается, что в результате удара погибли как минимум два солдата ВС Ирана.

В ночь на 26 октября Израиль нанес массированные удары по объектам на территории Ирана. Атака ограничилась военными целями, не задев ядерные или нефтяные объекты Ирана. В ЦАХАЛ заявили, что удары послужили ответными мерами на ракетный обстрел, совершенный Ираном в ночь на 1 октября. Больше подробностей — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Тегеран не намерен предпринимать ответные действия на ночные авиаудары Израиля по своей территории, несмотря на потери в своей армии. Об этом сообщил телеканал телеканал Sky News Arabia. «Иран через иностранного посредника проинформировал Израиль, что не будет реагировать на удар», — передает арабский новостной канал в соцсети Х (бывший Twitter). Отмечается, что в результате удара погибли как минимум два солдата ВС Ирана. В ночь на 26 октября Израиль нанес массированные удары по объектам на территории Ирана. Атака ограничилась военными целями, не задев ядерные или нефтяные объекты Ирана. В ЦАХАЛ заявили, что удары послужили ответными мерами на ракетный обстрел, совершенный Ираном в ночь на 1 октября. Больше подробностей — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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