Тюменцев ждут затяжные снегопады

Снегопад разной степени интенсивности будет наблюдаться в Тюмени со 2 по 10 ноября
В Тюмени девять дней без перерыва будет идти снег: осадки ожидаются со 2 по 10 ноября. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Погода».
«Тюмень, осадки в виде снега. Ежедневно со 2 по 10 ноября», — говорится в прогнозе синоптиков.
Температура воздуха в эти дни будет варьироваться от +3 до -6 градусов. Солнце появится лишь в два дня из десяти — 9 и 10 ноября.
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