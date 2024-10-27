27 октября 2024
26 октября 2024

Тюменцев ждут затяжные снегопады

В Тюмени со 2 по 10 ноября ежедневно будет идти снег
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад разной степени интенсивности будет наблюдаться в Тюмени со 2 по 10 ноября
Снегопад разной степени интенсивности будет наблюдаться в Тюмени со 2 по 10 ноября Фото:

В Тюмени девять дней без перерыва будет идти снег: осадки ожидаются со 2 по 10 ноября. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Погода».

«Тюмень, осадки в виде снега. Ежедневно со 2 по 10 ноября», — говорится в прогнозе синоптиков.

Температура воздуха в эти дни будет варьироваться от +3 до -6 градусов. Солнце появится лишь в два дня из десяти — 9 и 10 ноября.

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В Тюмени девять дней без перерыва будет идти снег: осадки ожидаются со 2 по 10 ноября. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Погода». «Тюмень, осадки в виде снега. Ежедневно со 2 по 10 ноября», — говорится в прогнозе синоптиков. Температура воздуха в эти дни будет варьироваться от +3 до -6 градусов. Солнце появится лишь в два дня из десяти — 9 и 10 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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