В США призвали Байдена разрешить Польше сбивать ракеты над Украиной

31 октября 2024 в 00:49 Размер текста - 17 +

Это повысит безопасность восточных границ НАТО, заявили в Хельсинской комиссии Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Лидеры Хельсинкской комиссии США обратились к президенту Джо Байдену с призывом разрешить Польше использовать американские системы ПВО для уничтожения ракет над Украиной. Об этом сообщает издание Hill, ссылаясь на текст письма законодателей Джо Уилсона и Бена Кардина. «Мы пишем, чтобы решительно призвать вашу администрацию предоставить Польше полномочия перехватывать и нейтрализовывать ракеты над Украиной», — говорится в документе. Авторы письма также подчеркивают, что предоставление таких полномочий Польше повысит безопасность восточных границ НАТО. Они утверждают, что это решение «укрепит потенциал сдерживания НАТО и продемонстрирует нашу коллективную решимость защитить альянс». В МИД РФ заявляли, что если Польша примет решение сбивать российские ракеты над территорией Украины, Россия найдет способ ответить на такие действия. Там подчеркнули, что в случае осуществления Польшей планов по перехвату дальнобойных ракет, ответ армии РФ будет «адекватным и конкретным». Российская сторона неоднократно предостерегала о возможных рисках, связанных с прямым участием западных стран в военных действиях на поддержку Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидеры Хельсинкской комиссии США обратились к президенту Джо Байдену с призывом разрешить Польше использовать американские системы ПВО для уничтожения ракет над Украиной. Об этом сообщает издание Hill, ссылаясь на текст письма законодателей Джо Уилсона и Бена Кардина. «Мы пишем, чтобы решительно призвать вашу администрацию предоставить Польше полномочия перехватывать и нейтрализовывать ракеты над Украиной», — говорится в документе. Авторы письма также подчеркивают, что предоставление таких полномочий Польше повысит безопасность восточных границ НАТО. Они утверждают, что это решение «укрепит потенциал сдерживания НАТО и продемонстрирует нашу коллективную решимость защитить альянс». В МИД РФ заявляли, что если Польша примет решение сбивать российские ракеты над территорией Украины, Россия найдет способ ответить на такие действия. Там подчеркнули, что в случае осуществления Польшей планов по перехвату дальнобойных ракет, ответ армии РФ будет «адекватным и конкретным». Российская сторона неоднократно предостерегала о возможных рисках, связанных с прямым участием западных стран в военных действиях на поддержку Украины.