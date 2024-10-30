30 октября 2024

В США призвали Байдена разрешить Польше сбивать ракеты над Украиной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы РФ. stock, залп, пуск, ракета, искандер, выстрел, stock
Это повысит безопасность восточных границ НАТО, заявили в Хельсинской комиссии Фото:

Лидеры Хельсинкской комиссии США обратились к президенту Джо Байдену с призывом разрешить Польше использовать американские системы ПВО для уничтожения ракет над Украиной. Об этом сообщает издание Hill, ссылаясь на текст письма законодателей Джо Уилсона и Бена Кардина.

«Мы пишем, чтобы решительно призвать вашу администрацию предоставить Польше полномочия перехватывать и нейтрализовывать ракеты над Украиной», — говорится в документе. Авторы письма также подчеркивают, что предоставление таких полномочий Польше повысит безопасность восточных границ НАТО. Они утверждают, что это решение «укрепит потенциал сдерживания НАТО и продемонстрирует нашу коллективную решимость защитить альянс».

В МИД РФ заявляли, что если Польша примет решение сбивать российские ракеты над территорией Украины, Россия найдет способ ответить на такие действия. Там подчеркнули, что в случае осуществления Польшей планов по перехвату дальнобойных ракет, ответ армии РФ будет «адекватным и конкретным». Российская сторона неоднократно предостерегала о возможных рисках, связанных с прямым участием западных стран в военных действиях на поддержку Украины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Лидеры Хельсинкской комиссии США обратились к президенту Джо Байдену с призывом разрешить Польше использовать американские системы ПВО для уничтожения ракет над Украиной. Об этом сообщает издание Hill, ссылаясь на текст письма законодателей Джо Уилсона и Бена Кардина. «Мы пишем, чтобы решительно призвать вашу администрацию предоставить Польше полномочия перехватывать и нейтрализовывать ракеты над Украиной», — говорится в документе. Авторы письма также подчеркивают, что предоставление таких полномочий Польше повысит безопасность восточных границ НАТО. Они утверждают, что это решение «укрепит потенциал сдерживания НАТО и продемонстрирует нашу коллективную решимость защитить альянс». В МИД РФ заявляли, что если Польша примет решение сбивать российские ракеты над территорией Украины, Россия найдет способ ответить на такие действия. Там подчеркнули, что в случае осуществления Польшей планов по перехвату дальнобойных ракет, ответ армии РФ будет «адекватным и конкретным». Российская сторона неоднократно предостерегала о возможных рисках, связанных с прямым участием западных стран в военных действиях на поддержку Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...