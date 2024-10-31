Губернатор Моор вручил тюменцам награды от Путина

Александр Моор вручил жителям Тюмени награды от президента Владимира Путина. Мероприятие приурочено к Дню народного единства. Об итогах глава региона сообщил в своем telegram-канале.
«По доброй традиции в преддверии большого государственного праздника — Дня народного единства — вручил жителям региона поощрения Президента России, ведомственные награды, а также награды и поощрения Тюменской области. Поблагодарил земляков за любовь к нашему региону, нашей великой стране, за труд и доблесть», — рассказал губернатор.
Государственные награды вручили врачам, педагогам, строителям, нефтяникам, геологам, ученым, животноводам, работникам сферы ЖКХ, культуры. Достижения также отметили среди государственных служащих и общественных деятелей.
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