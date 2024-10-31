31 октября 2024

Губернатор Моор вручил тюменцам награды от Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Моор вручил награды выдающимся тюменцам
Моор вручил награды выдающимся тюменцам Фото:

Александр Моор вручил жителям Тюмени награды от президента Владимира Путина. Мероприятие приурочено к Дню народного единства. Об итогах глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«По доброй традиции в преддверии большого государственного праздника — Дня народного единства — вручил жителям региона поощрения Президента России, ведомственные награды, а также награды и поощрения Тюменской области. Поблагодарил земляков за любовь к нашему региону, нашей великой стране, за труд и доблесть», — рассказал губернатор.

Государственные награды вручили врачам, педагогам, строителям, нефтяникам, геологам, ученым, животноводам, работникам сферы ЖКХ, культуры. Достижения также отметили среди государственных служащих и общественных деятелей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Александр Моор вручил жителям Тюмени награды от президента Владимира Путина. Мероприятие приурочено к Дню народного единства. Об итогах глава региона сообщил в своем telegram-канале. «По доброй традиции в преддверии большого государственного праздника — Дня народного единства — вручил жителям региона поощрения Президента России, ведомственные награды, а также награды и поощрения Тюменской области. Поблагодарил земляков за любовь к нашему региону, нашей великой стране, за труд и доблесть», — рассказал губернатор. Государственные награды вручили врачам, педагогам, строителям, нефтяникам, геологам, ученым, животноводам, работникам сферы ЖКХ, культуры. Достижения также отметили среди государственных служащих и общественных деятелей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...