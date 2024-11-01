Общество ЖКХ и Городская среда Прокуратура проверит качество дорог после жалоб жителей Копейска 02 ноября 2024 в 10:31 Размер текста - 17 + Прокуратура проверит качество содержания дорог в копейском поселке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура проверит качество дорог в поселке Горняк Копейска, города-спутника Челябинска, после сообщений жителей о самостоятельной покупке грузовиков с щебнем для выравнивания ям. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «Прокуратурой Челябинской области организована проверка о ненадлежащем состоянии автомобильных дорог в поселке Горняк Копейска. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в пресс-службе ведомства. Представители надзорных органов проверят, как справляется местная администрация с решением дорожных проблем. Кроме того, прокуратура оценит законность деййствий или бездействий представителей мэрии Копейска, отвечающих за это направление. Жители поселка Горняк объявили сбор средств на покупку щебня для отсыпки сельских грунтовых дорог. Они показали фото дырявой дороги и рассказали, что дойти до остановки в чистой одежде и обуви невозможно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Прокуратура проверит качество дорог в поселке Горняк Копейска, города-спутника Челябинска, после сообщений жителей о самостоятельной покупке грузовиков с щебнем для выравнивания ям. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «Прокуратурой Челябинской области организована проверка о ненадлежащем состоянии автомобильных дорог в поселке Горняк Копейска. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в пресс-службе ведомства. Представители надзорных органов проверят, как справляется местная администрация с решением дорожных проблем. Кроме того, прокуратура оценит законность деййствий или бездействий представителей мэрии Копейска, отвечающих за это направление. Жители поселка Горняк объявили сбор средств на покупку щебня для отсыпки сельских грунтовых дорог. Они показали фото дырявой дороги и рассказали, что дойти до остановки в чистой одежде и обуви невозможно. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям