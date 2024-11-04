Автобус упал с высоты 200 метров в Индии: десятки погибших и раненых

Более 20 человек погибли при падении автобуса в ущелье в Индии
© Служба новостей «URA.RU»
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В Индии автобус упал в ущелье (фото из архива)
В Индии автобус упал в ущелье (фото из архива) Фото:

Минимум 23 человека погибли и 10 получили травмы в результате падения автобуса в ущелье возле города Марчула в штате Уттаракханд, Индия. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на офицера по борьбе со стихийными бедствиями округа.

«Более 23 человек погибли, по меньшей мере пятеро пропали без вести, а 10 получили ранения после того, как автобус с 35-40 пассажирами рухнул в глубокое ущелье недалеко от Марчулы в округе Альмора в понедельник утром», — пишет The Times of India. Причиной катастрофы стала потеря контроля водителем над управлением автобуса на сложном участке горной дороги.

Автобус упал в пропасть с высоты около 200 метров. Пострадавшие были немедленно доставлены в ближайшие медицинские учреждения. Спасательные команды активно работают на месте происшествия, чтобы найти пропавших без вести и оказать помощь всем, кто оказался в зоне бедствия.

Обновлено в 11:11 по мск:

Число погибших при падении автобуса в ущелье в штате Уттаракханд на севере Индии выросло до 36. Об этом сообщает телеканал NDTV.

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Минимум 23 человека погибли и 10 получили травмы в результате падения автобуса в ущелье возле города Марчула в штате Уттаракханд, Индия. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на офицера по борьбе со стихийными бедствиями округа. «Более 23 человек погибли, по меньшей мере пятеро пропали без вести, а 10 получили ранения после того, как автобус с 35-40 пассажирами рухнул в глубокое ущелье недалеко от Марчулы в округе Альмора в понедельник утром», — пишет The Times of India. Причиной катастрофы стала потеря контроля водителем над управлением автобуса на сложном участке горной дороги. Автобус упал в пропасть с высоты около 200 метров. Пострадавшие были немедленно доставлены в ближайшие медицинские учреждения. Спасательные команды активно работают на месте происшествия, чтобы найти пропавших без вести и оказать помощь всем, кто оказался в зоне бедствия. Обновлено в 11:11 по мск: Число погибших при падении автобуса в ущелье в штате Уттаракханд на севере Индии выросло до 36. Об этом сообщает телеканал NDTV.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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