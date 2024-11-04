Автобус упал с высоты 200 метров в Индии: десятки погибших и раненых

Минимум 23 человека погибли и 10 получили травмы в результате падения автобуса в ущелье возле города Марчула в штате Уттаракханд, Индия. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на офицера по борьбе со стихийными бедствиями округа.
«Более 23 человек погибли, по меньшей мере пятеро пропали без вести, а 10 получили ранения после того, как автобус с 35-40 пассажирами рухнул в глубокое ущелье недалеко от Марчулы в округе Альмора в понедельник утром», — пишет The Times of India. Причиной катастрофы стала потеря контроля водителем над управлением автобуса на сложном участке горной дороги.
Автобус упал в пропасть с высоты около 200 метров. Пострадавшие были немедленно доставлены в ближайшие медицинские учреждения. Спасательные команды активно работают на месте происшествия, чтобы найти пропавших без вести и оказать помощь всем, кто оказался в зоне бедствия.
Обновлено в 11:11 по мск:
Число погибших при падении автобуса в ущелье в штате Уттаракханд на севере Индии выросло до 36. Об этом сообщает телеканал NDTV.
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