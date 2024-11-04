Лавров: Германия смирилась с разрушением «Северных потоков»

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, топ, лавров сергей
Лавров нелестно отозвался о позиции властей ФРГ в деле «Северных потоков» Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Германия смирилась с уничтожением «Северных потоков», заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он назвал такое поведение немецких властей «стыдливым», а само ЧП — «унизительным».

«Правительство ФРГ стыдливо смирилось с унизительным разрушением „Северных потоков“», — заявил Лавров на международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее». Глава МИД РФ подчеркнул, что ЧП на газопроводах нанесло в первую очередь ущерб интересам экономики ФРГ.

Симпозиум проходит с 4 по 6 ноября в Национальном центре «Россия» в Москве. Трансляция мероприятия ведется на сайте ТАСС.

Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли в ночь с 26 на 27 сентября 2022 года. Западные государства сразу же возложили ответственность за ЧП на Россию, однако спустя полгода США заявили, что виновна Украина. Россия, в свою очередь, указывает на причастность к диверсии самих Соединенных Штатов.

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Германия смирилась с уничтожением «Северных потоков», заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он назвал такое поведение немецких властей «стыдливым», а само ЧП — «унизительным». «Правительство ФРГ стыдливо смирилось с унизительным разрушением „Северных потоков“», — заявил Лавров на международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее». Глава МИД РФ подчеркнул, что ЧП на газопроводах нанесло в первую очередь ущерб интересам экономики ФРГ. Симпозиум проходит с 4 по 6 ноября в Национальном центре «Россия» в Москве. Трансляция мероприятия ведется на сайте ТАСС. Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли в ночь с 26 на 27 сентября 2022 года. Западные государства сразу же возложили ответственность за ЧП на Россию, однако спустя полгода США заявили, что виновна Украина. Россия, в свою очередь, указывает на причастность к диверсии самих Соединенных Штатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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