Политика Лавров: Германия смирилась с разрушением «Северных потоков» 04 ноября 2024 в 12:44 Размер текста - 17 + Лавров нелестно отозвался о позиции властей ФРГ в деле «Северных потоков» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Германия смирилась с уничтожением «Северных потоков», заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он назвал такое поведение немецких властей «стыдливым», а само ЧП — «унизительным». «Правительство ФРГ стыдливо смирилось с унизительным разрушением „Северных потоков“», — заявил Лавров на международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее». Глава МИД РФ подчеркнул, что ЧП на газопроводах нанесло в первую очередь ущерб интересам экономики ФРГ. Симпозиум проходит с 4 по 6 ноября в Национальном центре «Россия» в Москве. Трансляция мероприятия ведется на сайте ТАСС. Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли в ночь с 26 на 27 сентября 2022 года. Западные государства сразу же возложили ответственность за ЧП на Россию, однако спустя полгода США заявили, что виновна Украина. Россия, в свою очередь, указывает на причастность к диверсии самих Соединенных Штатов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Германия смирилась с уничтожением «Северных потоков», заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он назвал такое поведение немецких властей «стыдливым», а само ЧП — «унизительным». «Правительство ФРГ стыдливо смирилось с унизительным разрушением „Северных потоков“», — заявил Лавров на международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее». Глава МИД РФ подчеркнул, что ЧП на газопроводах нанесло в первую очередь ущерб интересам экономики ФРГ. Симпозиум проходит с 4 по 6 ноября в Национальном центре «Россия» в Москве. Трансляция мероприятия ведется на сайте ТАСС. Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли в ночь с 26 на 27 сентября 2022 года. Западные государства сразу же возложили ответственность за ЧП на Россию, однако спустя полгода США заявили, что виновна Украина. Россия, в свою очередь, указывает на причастность к диверсии самих Соединенных Штатов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям