В Тюмени стали чаще рожать детей и жениться
В октябре в Тюмени родилось на 27 малышей больше, чем в сентябре: всего их оказалось 1 065. Об этом URA.RU рассказали в администрации города.
«1 065 малышей родилось в Тюмени во второй месяц осени. Новорожденные превзошли своих старших (правда, всего на месяц) сентябрьских „коллег“: октябрят на 27 человек больше», —сообщили в мэрии.
В целом же за десять месяцев 2024 года в областной столице на свет появились 10 464 младенца. Выросло и число свадеб: в октябре их было 556, в сентябре — 520, а с января по октябрь включительно — 6 387 (6 336 за аналогичный период 2023 года).
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