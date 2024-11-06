В Тюмени стали чаще рожать

В Тюмени за десять месяцев родилось 1 065 детей
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени стали чаще рожать детей и жениться
В Тюмени стали чаще рожать детей и жениться Фото:

В октябре в Тюмени родилось на 27 малышей больше, чем в сентябре: всего их оказалось 1 065. Об этом URA.RU рассказали в администрации города.

«1 065 малышей родилось в Тюмени во второй месяц осени. Новорожденные превзошли своих старших (правда, всего на месяц) сентябрьских „коллег“: октябрят на 27 человек больше», —сообщили в мэрии.

В целом же за десять месяцев 2024 года в областной столице на свет появились 10 464 младенца. Выросло и число свадеб: в октябре их было 556, в сентябре — 520, а с января по октябрь включительно — 6 387 (6 336 за аналогичный период 2023 года).

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В октябре в Тюмени родилось на 27 малышей больше, чем в сентябре: всего их оказалось 1 065. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. «1 065 малышей родилось в Тюмени во второй месяц осени. Новорожденные превзошли своих старших (правда, всего на месяц) сентябрьских „коллег“: октябрят на 27 человек больше», —сообщили в мэрии. В целом же за десять месяцев 2024 года в областной столице на свет появились 10 464 младенца. Выросло и число свадеб: в октябре их было 556, в сентябре — 520, а с января по октябрь включительно — 6 387 (6 336 за аналогичный период 2023 года).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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