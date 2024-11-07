На Камчатке украли 1,5 тонны красной икры в год дефицита деликатеса

Почти 1,5 тонны красной икры с завода на Камчатке похитили неизвестные. Ущерб оценивается на 10 млн рублей, передает Shot.
По предварительным данным, двое неизвестных пробрались на склады компании «Асуас». Охранник, по информации Shot, в это время спал, шлагбаума на месте не было. «Воры сорвали замок, проникли на склад и запихали в сумки „красное золото“ — икру нерки, кеты, горбуши», — цитирует Life.ru сообщение Shot.
Возбуждено уголовное дело. Икорным грабителям грозит до 10 лет колонии за кражу в особо крупном размере.
2024 год стал «неурожайным» для данного деликатеса. Вылов лососевых в этом году, по словам руководителя Информационного агентства по рыболовству Александра Савельева, рекордно низкий за последние 20 лет. Поэтому цены на красную икру вырастут на 15% к новогодним праздникам.
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