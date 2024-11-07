На Камчатке украли 1,5 тонны красной икры в год дефицита деликатеса

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Ущерб от кражи красной икры превысил 10 млн рублей
Ущерб от кражи красной икры превысил 10 млн рублей Фото:

Почти 1,5 тонны красной икры с завода на Камчатке похитили неизвестные. Ущерб оценивается на 10 млн рублей, передает Shot.

По предварительным данным, двое неизвестных пробрались на склады компании «Асуас». Охранник, по информации Shot, в это время спал, шлагбаума на месте не было. «Воры сорвали замок, проникли на склад и запихали в сумки „красное золото“ — икру нерки, кеты, горбуши», — цитирует Life.ru сообщение Shot.

Возбуждено уголовное дело. Икорным грабителям грозит до 10 лет колонии за кражу в особо крупном размере. 

2024 год стал «неурожайным» для данного деликатеса. Вылов лососевых в этом году, по словам руководителя Информационного агентства по рыболовству Александра Савельева, рекордно низкий за последние 20 лет. Поэтому цены на красную икру вырастут на 15% к новогодним праздникам. 

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Почти 1,5 тонны красной икры с завода на Камчатке похитили неизвестные. Ущерб оценивается на 10 млн рублей, передает Shot. По предварительным данным, двое неизвестных пробрались на склады компании «Асуас». Охранник, по информации Shot, в это время спал, шлагбаума на месте не было. «Воры сорвали замок, проникли на склад и запихали в сумки „красное золото“ — икру нерки, кеты, горбуши», — цитирует Life.ru сообщение Shot. Возбуждено уголовное дело. Икорным грабителям грозит до 10 лет колонии за кражу в особо крупном размере.  2024 год стал «неурожайным» для данного деликатеса. Вылов лососевых в этом году, по словам руководителя Информационного агентства по рыболовству Александра Савельева, рекордно низкий за последние 20 лет. Поэтому цены на красную икру вырастут на 15% к новогодним праздникам. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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