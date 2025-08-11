«Аляска наша?»: оговорка Трампа про Россию взбудоражила блогеров и журналистов

Глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления перед журналистами сообщил, что приедет в России уже в эту пятницу, 15 августа для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Такое заявление он сделал в эфире телеканала Fox News.
Позже он уточнил, что оговорился. Однако слова, сказанные американским лидером, уже успели прокомментировать российские деятели. В частности, многие из них заметили, что, возможно, это означает, что таким образом Трамп признал Аляску частью России. Подробнее об их реакции — в материале URA.RU.
Трамп сказал, что поедет в РФ
Американский лидер заявил, что поедет в Россию в пятницу, 15 августа. Такое заявление он сделал в ходе общения с журналистами.
«И мне неловко находиться здесь, вы знаете, я собираюсь встретиться с Путиным, я еду в Россию в пятницу», — сказал Трамп. Момент выступления транслировался в эфире телеканала Fox News.
Однако позже президент США сообщил, что оговорился. Он сказал «I'm going to deal with Russia», что означало фразу «Я еду совершать сделку с Россией». Однако два слова он «проглотил». В результате из-за этого смысл изменился и получилось «Еду в Россию».
Телеведущая Тина Канделаки
Одной из первых на сообщение Трампа отреагировала Канделаки. Заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа», а также директор телеканала ТНТ заметила, что глава Белого дома мог сделать шокирующее признание в прямом эфире.
«Либо Трамп признал Аляску частью России, либо для него где Путин — там и Россия», — написала Канделаки. Ее сообщение опубликовано в личном telegram-канале.
Писатель Захар Прилепин
Публицист Захар Прилепин написал, что Трамп приедет в Россию для встречи с Путиным. Однако писателя заинтересовал вопрос, а что же теперь станет с Аляской, встреча в которой планируется 15 августа.
«Президент США заявил, что приедет к нам, чтобы встретиться с Путиным. А как же Аляска?», — задал вопрос Прилепин.
Журналист Армен Гаспарян
Российский журналист, писатель, телеведущий, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян так же, как и Прилепин, удивился тому, что теперь станет с саммитом, запланированном в американском штате. Свое недоумение он выразил в соцсетях.
«А когда Аляска вернулась? Трамп: В пятницу я еду в Россию, чтобы встретиться с Путиным», — написал Гаспарян в своем telegram-канале.
Военкор Александр Коц
Военный корреспондент Александр Коц заметил, что Трамп мог оговориться по Фрейду (выражение, связанное с именем австрийского психолога и психоаналитика Зигмунда Фрейда, оно связано со случайной речевой ошибкой, которая выдает подсознательные мысли и чувства говорящего — прим. URA.RU). Также он отметил, что, исходя из слов американского лидера, Аляска может вернуться в состав России.
«Аляска вернулась в родную гавань?! Трамп только что заявил, что в пятницу едет в Россию на переговоры с Путиным. То ли оговорочка по Фрейду, то ли какая-то очень хитрая многоходовочка», — написал Коц в своем telegram-канале.
Медиатехнолог Рамиль Харисов
После выступления президента США могут искать нового пресс-секретаря Трампа, поскольку нынешний не смог справиться с написанием верной речи американскому лидеру. Таким образом пошутил медиатехнолог, политтехнолог Рамиль Харисов.
«Открыта вакансия на позицию пресс-секретаря Трампа. Прошлая не выдержала последнего пресс-подхода», — написал Харисов в своем telegram-канале.
Видеоблогер Николай Соболев
Своей реакции не смог скрыть видеоблогер Николай Соболев. Он подчеркнул, что глава Белого дома оговорился, тем самым породив спор о территориальной принадлежности Аляски.
«Видимо хотел сказать „еду договориться с Россией“, а получилось, что Аляска стала спорной территорией случайно», — написал Соболев.
Telegram-канал Baza
Новостной telegram-канал Baza написал о фразе Трампа. Там указали, что ходили слухи о возможном обмене территориями на встрече президентов России и Соединенных Штатов. Однако, это совершенно не то, чего ожидали в редакции.
«Обмен территориями, но не теми, что мы думали», — говорится в сообщении Baza. Чуть позже там добавили, что американский лидер имел в виду, что Путин прилетит в Аляску, как и заявлялось ранее.
