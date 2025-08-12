ТАСС: организаторы концерта «Пикника» в «Крокусе» не уведомили полицию о мероприятии

Организаторы концерта в «Крокус Сити Холл» опоздали с уведомлением в полицию
У концертного зала в «Крокусе», где произошел теракт, дежурили полицейские
У концертного зала в «Крокусе», где произошел теракт, дежурили полицейские Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Организаторы концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, где в марте 2024 года произошел теракт, направили уведомление о планируемом мероприятии в полицию с опозданием. Это свидетельствует из материалов дела.

«Несмотря на то что организаторы прислали обращение о проведении концерта незаблаговременно, в УМВД 22 марта 2024 года в период с 17:00 до 18:00 инспектором-кинологом ЦКС было проведено обследование места проведения мероприятия и прилегающей к нему территории, о чем составлен соответствующий акт», — говорится в документах, в которых записаны показания свидетеля. С ними ознакомилось РИА Новости.

В материалах также уточняется, что к помещению концертного зала «Крокус Сити Холл» была направлена пешая патрульная группа, состоявшая из сотрудников полиции. Свидетель также указал на то, что сотрудники полиции примерно в 18:00 встретились с представителями службы безопасности концертного зала, после чего начали работать совместно.

Террористический акт произошел 22 марта 2024 года во время концерта «Пикника». Преступники, вооруженные автоматами, устроили стрельбу по находившимся внутри посетителям, а затем подожгли зрительный зал. По информации Следственного комитета, в результате атаки погибло 149 человек, один числится пропавшим без вести, еще 609 человек получили ранения различной степени тяжести. Общий материальный ущерб оценивается примерно в шесть миллиардов рублей.

