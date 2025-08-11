11 августа 2025

ВХ: прорыв ВС РФ за Красноармейском превращается в расширение плацдарма

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские силы продвинулись к Краматорску после прорыва за Красноармейском
Российские силы продвинулись к Краматорску после прорыва за Красноармейском Фото:

Российские войска продолжают закрепляться за Красноармейском (Покровском), превращая недавний прорыв в полноценное расширение плацдарма. Подразделения вышли в район Веселого и частично пересекли трассы на Краматорск в районе Нововодяного. Об этом сообщают СМИ. 

«Российские войска вышли в район Веселого. Тактика, которую используют войска России, простая и эффективная для текущих условий: разведка находит бреши, небольшие группы заходят вглубь, фиксируются на позиции, подтягивается усиление, и после этого идет накат. Затем цикл повторяется», — говорится в материале «Военной хроники» со ссылкой на источники. 

По данным издания, украинские подразделения не успевают реагировать сразу на всех направлениях, а оставленные позиции противника быстро превращаются в опорные пункты, что ускоряет продвижение и сокращает потери. 

Ранее сообщалось, что украинские подразделения начали оставлять позиции в районе Красноармейска (Покровска) на фоне наступления российских войск, а командование ВСУ эвакуировало из города свой штаб. По данным участников боевых действий, отступающие украинские военные оставляют вооружение и боеприпасы, однако получили приказ держать оборону до последнего.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские войска продолжают закрепляться за Красноармейском (Покровском), превращая недавний прорыв в полноценное расширение плацдарма. Подразделения вышли в район Веселого и частично пересекли трассы на Краматорск в районе Нововодяного. Об этом сообщают СМИ.  «Российские войска вышли в район Веселого. Тактика, которую используют войска России, простая и эффективная для текущих условий: разведка находит бреши, небольшие группы заходят вглубь, фиксируются на позиции, подтягивается усиление, и после этого идет накат. Затем цикл повторяется», — говорится в материале «Военной хроники» со ссылкой на источники.  По данным издания, украинские подразделения не успевают реагировать сразу на всех направлениях, а оставленные позиции противника быстро превращаются в опорные пункты, что ускоряет продвижение и сокращает потери.  Ранее сообщалось, что украинские подразделения начали оставлять позиции в районе Красноармейска (Покровска) на фоне наступления российских войск, а командование ВСУ эвакуировало из города свой штаб. По данным участников боевых действий, отступающие украинские военные оставляют вооружение и боеприпасы, однако получили приказ держать оборону до последнего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...