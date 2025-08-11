ВХ: прорыв ВС РФ за Красноармейском превращается в расширение плацдарма

Российские войска продолжают закрепляться за Красноармейском (Покровском), превращая недавний прорыв в полноценное расширение плацдарма. Подразделения вышли в район Веселого и частично пересекли трассы на Краматорск в районе Нововодяного. Об этом сообщают СМИ.
«Российские войска вышли в район Веселого. Тактика, которую используют войска России, простая и эффективная для текущих условий: разведка находит бреши, небольшие группы заходят вглубь, фиксируются на позиции, подтягивается усиление, и после этого идет накат. Затем цикл повторяется», — говорится в материале «Военной хроники» со ссылкой на источники.
По данным издания, украинские подразделения не успевают реагировать сразу на всех направлениях, а оставленные позиции противника быстро превращаются в опорные пункты, что ускоряет продвижение и сокращает потери.
Ранее сообщалось, что украинские подразделения начали оставлять позиции в районе Красноармейска (Покровска) на фоне наступления российских войск, а командование ВСУ эвакуировало из города свой штаб. По данным участников боевых действий, отступающие украинские военные оставляют вооружение и боеприпасы, однако получили приказ держать оборону до последнего.
