11 августа 2025

В России рекордно выросли просрочки по ипотеке и автокредитам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Просрочка по ипотеке и автокредитам в России за год почти удвоилась
Просрочка по ипотеке и автокредитам в России за год почти удвоилась Фото:

Во втором квартале 2025 года объем просроченной задолженности по ипотеке и автокредитам в России почти удвоился, достигнув 95 и 32 млрд рублей соответственно. Ухудшение качества обслуживания долгов подтвердили в Центробанке и крупнейших банках страны. Об этом рассказал генеральный директор Объединенного кредитного бюро Михаил Алексин. 

«Сейчас на банковском рынке резко ухудшилось качество обслуживания долгов. Накопление кредитного риска происходило в течение всего 2024 года. Во втором квартале 2025 года объем просроченной задолженности по ипотеке и автокредитам в России почти удвоился, достигнув 95 и 32 млрд рублей», — заявил Алексин в интервью «Известиям»

Эксперты связывают рост просрочки с выдачей в 2023–2024 годах слишком рискованных кредитов, высокой инфляцией и снижением доходов россиян. В ЦБ уточнили, что доля просроченных автокредитов с задержкой свыше 90 дней достигла 4%, а ипотечных — 1,1%. Высокие процентные ставки и подорожание товаров и услуг дополнительно осложняют ситуацию, создавая «порочный круг» неплатежей. Банки уже начали ухудшать условия по займам и вкладам, а также чаще отказывать в новых ссудах, пишет издание. 

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2025 года российские банки массово отказывали гражданам в смягчении условий по кредитам и предоставлении кредитных каникул: 80% обращений получили отказ. На этом фоне количество заявок на реструктуризацию и кредитные каникулы значительно выросло, а число признанных банкротами россиян увеличилось на 36% по сравнению с прошлым годом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во втором квартале 2025 года объем просроченной задолженности по ипотеке и автокредитам в России почти удвоился, достигнув 95 и 32 млрд рублей соответственно. Ухудшение качества обслуживания долгов подтвердили в Центробанке и крупнейших банках страны. Об этом рассказал генеральный директор Объединенного кредитного бюро Михаил Алексин.  «Сейчас на банковском рынке резко ухудшилось качество обслуживания долгов. Накопление кредитного риска происходило в течение всего 2024 года. Во втором квартале 2025 года объем просроченной задолженности по ипотеке и автокредитам в России почти удвоился, достигнув 95 и 32 млрд рублей», — заявил Алексин в интервью «Известиям».  Эксперты связывают рост просрочки с выдачей в 2023–2024 годах слишком рискованных кредитов, высокой инфляцией и снижением доходов россиян. В ЦБ уточнили, что доля просроченных автокредитов с задержкой свыше 90 дней достигла 4%, а ипотечных — 1,1%. Высокие процентные ставки и подорожание товаров и услуг дополнительно осложняют ситуацию, создавая «порочный круг» неплатежей. Банки уже начали ухудшать условия по займам и вкладам, а также чаще отказывать в новых ссудах, пишет издание.  Ранее сообщалось, что во втором квартале 2025 года российские банки массово отказывали гражданам в смягчении условий по кредитам и предоставлении кредитных каникул: 80% обращений получили отказ. На этом фоне количество заявок на реструктуризацию и кредитные каникулы значительно выросло, а число признанных банкротами россиян увеличилось на 36% по сравнению с прошлым годом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...