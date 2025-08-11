США боятся поражения от России и Китая

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия и Китай могут нанести США поражение, считает эксперт Владимир Батюк
Россия и Китай могут нанести США поражение, считает эксперт Владимир Батюк Фото:

США боятся поражения от России и Китая в ядерной гонке. Поэтому американский лидер Дональд Трамп спешит встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, выразил мнение в интервью URA.RU руководитель Центра региональных аспектов военной политики США сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк.

«Для США складывается крайне неблагоприятная с точки зрения стратегического ядерного баланса в мире ситуация. Соединенные Штаты проигрывают гонку ядерных вооружений не только России, но уже и Китаю. В ближайшее время Америке придется сдерживать не одну, а уже две ядерные сверхдержавы — Российскую Федерацию и КНР», — считает Батюк.

Встреча президентов Путина и Трампа состоится 15 августа. По соглашению сторон, она пройдет на Аляске.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США боятся поражения от России и Китая в ядерной гонке. Поэтому американский лидер Дональд Трамп спешит встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, выразил мнение в интервью URA.RU руководитель Центра региональных аспектов военной политики США сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк. «Для США складывается крайне неблагоприятная с точки зрения стратегического ядерного баланса в мире ситуация. Соединенные Штаты проигрывают гонку ядерных вооружений не только России, но уже и Китаю. В ближайшее время Америке придется сдерживать не одну, а уже две ядерные сверхдержавы — Российскую Федерацию и КНР», — считает Батюк. Встреча президентов Путина и Трампа состоится 15 августа. По соглашению сторон, она пройдет на Аляске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...