11 августа 2025

Депутаты предложили упростить требования к указанию паспортных данных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Указание данных предложено упростить
Указание данных предложено упростить Фото:

Депутаты Государственной думы обратились к министру юстиции Константину Чуйченко с инициативой упростить требования к указанию паспортных данных при оформлении различных заявлений. Соответствующее обращение оказалось в распоряжении СМИ.

«Партия „Новые люди“ предлагает разработать методические рекомендации для органов власти и организаций, а также обновить типовые формы документов, закрепив в них правило, по которому для идентификации личности по паспорту достаточно указания его серии и номера», — говорится в обращении, слова приводит РИА Новости. Авторы инициативы отмечают, что подобное изменение в сочетании с цифровыми инструментами и действующими нормами законодательства позволит существенно упростить бюрократические процедуры.

В письме депутаты просят министра юстиции поручить профильным департаментам проработать предложения по системному упрощению требований к указанию паспортных данных при взаимодействии граждан с государственными и частными структурами. В обращении также говорится о том, что новая практика поможет формировать ответственное поведение граждан и предоставит молодежи дополнительные возможности для развития и самореализации. Депутаты подчеркивают, что сокращение объема запрашиваемых персональных данных снизит административную нагрузку на граждан и повысит эффективность работы государственных органов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутаты Государственной думы обратились к министру юстиции Константину Чуйченко с инициативой упростить требования к указанию паспортных данных при оформлении различных заявлений. Соответствующее обращение оказалось в распоряжении СМИ. «Партия „Новые люди“ предлагает разработать методические рекомендации для органов власти и организаций, а также обновить типовые формы документов, закрепив в них правило, по которому для идентификации личности по паспорту достаточно указания его серии и номера», — говорится в обращении, слова приводит РИА Новости. Авторы инициативы отмечают, что подобное изменение в сочетании с цифровыми инструментами и действующими нормами законодательства позволит существенно упростить бюрократические процедуры. В письме депутаты просят министра юстиции поручить профильным департаментам проработать предложения по системному упрощению требований к указанию паспортных данных при взаимодействии граждан с государственными и частными структурами. В обращении также говорится о том, что новая практика поможет формировать ответственное поведение граждан и предоставит молодежи дополнительные возможности для развития и самореализации. Депутаты подчеркивают, что сокращение объема запрашиваемых персональных данных снизит административную нагрузку на граждан и повысит эффективность работы государственных органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...