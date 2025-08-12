Подольская: россиянам доступен больничный и при отсутствии болезни

Россияне могут получить больничный лист на законных основаниях даже при отсутствии собственного заболевания. Об этом сообщила кандидат юридических наук, доцент РАНХиГС Татьяна Подольская.
«Легально оформить больничный лист возможно, даже если человек не болеет. Это можно сделать на абсолютно законных основаниях… При донорстве костного мозга донору после забора биоматериала выдают больничный лист на 5–9 дней», — пояснила Подольская в беседе с РИА Новости.
По словам эксперта, больничные листы выдаются не только при болезни самого работника — граждане, ухаживающие за заболевшими членами семьи, также могут его получить. Еще один вариант получения больничного листа возможен при проведении медицинских процедур, временно ограничивающих работоспособность.
Ранее Минздрав России объявил о предстоящих с 1 сентября 2025 года изменениях в правилах выдачи больничных листов: если за полгода гражданин оформлял больничный четыре раза и более, новые листы будут выдаваться только на три дня, а продление возможно лишь по решению врачебной комиссии. Исключения предусмотрены для ухода за тяжелобольными родственниками и в случаях серьезных заболеваний, а сами правила регулируются федеральным законом и распространяются на широкий круг граждан.
