Сотрудники МВД стали напоминать мигрантам об обучении детей в школе

В России проводят профилактическую работу с мигрантами, имеющими детей. Сотрудники МВД и муниципальных учреждений посещают места проживания и регистрации иностранных граждан. Об этом говорится в письме вице-премьера Татьяны Голиковой, адресованном председателю Госдумы Вячеславу Володину.
«Территориальные органы МВД получают от региональных департаментов образования информацию о детях, которым отказано в зачислении в школы, в том числе из-за того, что они не прошли тестирование. В случае если право ребенка на образование нарушается, об этом узнают комиссии по делам несовершеннолетних и органы опеки», — пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.
Согласно письму, территориальные подразделения МВД и региональные органы, отвечающие за сферу образования, будут осуществлять учет несовершеннолетних, не посещающих образовательные учреждения. В документе также отмечается, что эти структуры займутся организацией взаимодействия с родителями данных детей.
К концу года на территории страны начнет действовать закон, предусматривающий обязательную передачу в МВД информации о зачислении детей мигрантов в учебные заведения, результатах их языкового тестирования, а также сведений об их отчислении. Помимо этого, ведомству будет поступать информация о подаче заявлений на обучение в школах и колледжах несовершеннолетними иностранными гражданами и их законными представителями, внесенными в реестр лиц, подлежащих контролю.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий образовательные организации передавать в МВД сведения о зачислении, отчислении и результатах тестирования детей мигрантов на знание русского языка. Новые нормы направлены на повышение прозрачности учета иностранных учеников и обеспечение их права на образование. Ожидается, что система передачи данных начнет действовать с 1 сентября 2025 года.
