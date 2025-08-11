11 августа 2025

Сотрудники МВД стали напоминать мигрантам об обучении детей в школе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Детям мигрантов предстоит проходить тест на знание русского языка
Детям мигрантов предстоит проходить тест на знание русского языка Фото:

В России проводят профилактическую работу с мигрантами, имеющими детей. Сотрудники МВД и муниципальных учреждений посещают места проживания и регистрации иностранных граждан. Об этом говорится в письме вице-премьера Татьяны Голиковой, адресованном председателю Госдумы Вячеславу Володину.

«Территориальные органы МВД получают от региональных департаментов образования информацию о детях, которым отказано в зачислении в школы, в том числе из-за того, что они не прошли тестирование. В случае если право ребенка на образование нарушается, об этом узнают комиссии по делам несовершеннолетних и органы опеки», — пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

Согласно письму, территориальные подразделения МВД и региональные органы, отвечающие за сферу образования, будут осуществлять учет несовершеннолетних, не посещающих образовательные учреждения. В документе также отмечается, что эти структуры займутся организацией взаимодействия с родителями данных детей.

К концу года на территории страны начнет действовать закон, предусматривающий обязательную передачу в МВД информации о зачислении детей мигрантов в учебные заведения, результатах их языкового тестирования, а также сведений об их отчислении. Помимо этого, ведомству будет поступать информация о подаче заявлений на обучение в школах и колледжах несовершеннолетними иностранными гражданами и их законными представителями, внесенными в реестр лиц, подлежащих контролю.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий образовательные организации передавать в МВД сведения о зачислении, отчислении и результатах тестирования детей мигрантов на знание русского языка. Новые нормы направлены на повышение прозрачности учета иностранных учеников и обеспечение их права на образование. Ожидается, что система передачи данных начнет действовать с 1 сентября 2025 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России проводят профилактическую работу с мигрантами, имеющими детей. Сотрудники МВД и муниципальных учреждений посещают места проживания и регистрации иностранных граждан. Об этом говорится в письме вице-премьера Татьяны Голиковой, адресованном председателю Госдумы Вячеславу Володину. «Территориальные органы МВД получают от региональных департаментов образования информацию о детях, которым отказано в зачислении в школы, в том числе из-за того, что они не прошли тестирование. В случае если право ребенка на образование нарушается, об этом узнают комиссии по делам несовершеннолетних и органы опеки», — пишут «Ведомости» со ссылкой на документ. Согласно письму, территориальные подразделения МВД и региональные органы, отвечающие за сферу образования, будут осуществлять учет несовершеннолетних, не посещающих образовательные учреждения. В документе также отмечается, что эти структуры займутся организацией взаимодействия с родителями данных детей. К концу года на территории страны начнет действовать закон, предусматривающий обязательную передачу в МВД информации о зачислении детей мигрантов в учебные заведения, результатах их языкового тестирования, а также сведений об их отчислении. Помимо этого, ведомству будет поступать информация о подаче заявлений на обучение в школах и колледжах несовершеннолетними иностранными гражданами и их законными представителями, внесенными в реестр лиц, подлежащих контролю. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий образовательные организации передавать в МВД сведения о зачислении, отчислении и результатах тестирования детей мигрантов на знание русского языка. Новые нормы направлены на повышение прозрачности учета иностранных учеников и обеспечение их права на образование. Ожидается, что система передачи данных начнет действовать с 1 сентября 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...