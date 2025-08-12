В РФ обсуждают запрет на строительство многоэтажек в ряде городов и селах

В России могут запретить строительство многоэтажек в городах с дефицитом инфраструктуры более 50%. Законопроект уже вызвал споры среди экспертов, пишут СМИ.
«В Госдуме рассматривают законопроект, который ограничит строительство многоэтажных домов в населенных пунктах с нехваткой транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры. Если дефицит превысит 50%, новые высотки строить не разрешат. Ограничение планируют ввести до 2030 года», — передают «Известия» со ссылкой на представителей отрасли.
Региональные власти будут оценивать инфраструктуру перед выдачей разрешений на строительство. Инициатива направлена на улучшение качества жизни, но эксперты опасаются негативных последствий.
«Запрет может привести к росту цен на жилье и оттоку населения из регионов», — предупреждает президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. По его словам, люди начнут переезжать в города с доступным жильем, что создаст дефицит рабочей силы.
Член Общественного совета при Минстрое Илья Пономарев поддерживает идею. Но он считает, что проблему нужно решать комплексно — через грамотное планирование территорий.
Эксперты Urban Awards критикуют законопроект за нечеткие критерии оценки инфраструктуры. Неясно, как именно будут считать 50% дефицита и учитывать различия между районами одного города.
Издание направило в Минстрой и «Дом.РФ» запросы с просьбой прокомментировать инициативу. Решение пока не принято, но дискуссия продолжается.
