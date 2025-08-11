11 августа 2025

Дмитриев ответил на угрозы ЕС в адрес России

Кирилл Дмитриев: конфликт на Украине можно прекратить только через диалог
Дмитриев ответил на угрозы Каллас в адрес России
Санкции против России вообще и Урала в частности

Прекратить конфликт на Украине можно только через диалог и сотрудничество. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Конфликт решается с помощью диалога и сотрудничества, а те, кто придерживается „неудачных“ подходов бывшего президента США Джо Байдена, обречен на провал», — прокомментировал Дмитриев в социальной сети X (бывшей Twitter) заявление главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас о необходимости подавления «агрессии России» в отношении Европы.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что новые пакеты санкций Евросоюза не повлияют на позицию Москвы и не приведут к изменению курса России в отношении конфликта на Украине. Он также подчеркивал, что российская экономика способна выдержать усиление ограничительных мер.

