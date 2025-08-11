11 августа 2025

Россия и Бразилия подписали меморандум о сотрудничестве на фоне угроз США

Россия расширила сотрудничество с Бразилией
Бразилия и Россия подписали меморандум о расширении финансово-экономического сотрудничества на фоне угрозы вторичных санкций со стороны США. Документ был опубликован в официальном правительственном вестнике Бразилии.

«Меморандум о взаимопонимании направлен на координацию аспектов финансово-экономического сотрудничества между двумя странами путем установления регулярного двустороннего экономического и финансового диалога», — говорится в опубликованном документе. Стороны намерены проводить очные и виртуальные встречи экспертов, обмениваться технической информацией и синхронизировать работу нового механизма.

Приоритетными направлениями обозначены налоговое сотрудничество, финансирование инфраструктурных проектов, а также укрепление многостороннего взаимодействия в рамках БРИКС, G20 и международных финансовых институтов.

Ранее власти США заявляли о возможности введения вторичных санкций или дополнительных таможенных пошлин в отношении государств, поддерживающих торговые отношения с Россией. Американская администрация отмечала, что подобные меры могут быть применены к странам, которые занимают значительное место в структуре внешней торговли РФ. В ответ на это Бразилия предприняла шаги по укреплению экономических связей с Москвой, подчеркнув приверженность независимости собственной внешнеэкономической политики.

