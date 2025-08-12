«Известия»: Россия создаст новые пути поставок газа в ЕС в обход Украины

Россия и Сербия прокладывают новые энергетические маршруты. Это необходимо, чтобы укрепить позиции на Балканском рынке после прекращения транзита через Украину. Об этом сообщают СМИ.
«Россия и Сербия ведут переговоры о строительстве новых газопроводов, способных изменить энергетическую карту Юго-Восточной Европы. Ключевым проектом может стать газопровод из Сербии в Венгрию, который позволит увеличить поставки российского газа в Словакию и Австрию. Сербия уже получает 93% газа из России через „Балканский поток“ и намерена сохранить этот курс, несмотря на давление ЕС», — пишут «Известия» со ссылкой на источник в кабинете министров республики.
Параллельно Москва, Белград и Будапешт оценивают экономическую целесообразность строительства нефтепровода мощностью 3 млн тонн в год, который соединит Сербию с трубопроводом «Дружба» в Венгрии. Проект планируется завершить к 2027 году, что сократит зависимость Сербии от нефти, поставляемой через Хорватию.
Эксперты отмечают риски: ЕС планирует отказаться от российских энергоносителей к 2027 году, а либерализация газового рынка Сербии может снизить долю «Газпрома». Тем не менее Белград подтверждает приверженность сотрудничеству с Москвой, несмотря на санкционное давление.
