Педиатру Буяновой грозит шесть лет колонии за фейки об армии

Педиатру Надежде Буяновой запросили шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Женщину обвиняют в распространении фейков про армию России.
«В ходе прений сторон представитель гособвинения попросил назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы», — сказали в суде. Заявление цитирует РИА Новости.
Уголовное дело против Буяновой было возбуждено после того, как одна из женщин написала на нее заявление. Она заявила, что во время медицинского осмотра медик оскорбила отца ее ребенка, который погиб на спецоперации.
Буянова свою вину не признает. Аудиозапись с приема, которая могла бы послужить доказательством, в суд предоставлена не была.
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