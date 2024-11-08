Reuters: войска России прорвались в зоне СВО к Курахово

09 ноября 2024 в 04:08 Размер текста - 17 +

Российские войска продолжают наступление Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска приблизились к городу Курахово в ДНР. Там идут сложные бои. Об этом рассказали западные СМИ. «Российские войска приближаются к освобождению крупного города на восточном фронте в рамках наступления на запад с целью взятия под контроль всего региона Донбасса. Блогеры с обеих сторон подчеркнули, что российские войска вошли в село Сонцовка и наступают с северо-запада на город Курахово», — сообщило агентство Reuters. Издание отметило, что украинский офицер, назвавшийся Алексом, сказал, что российские войска прорвали украинскую оборону и закрепились в селе. Власти Украины со своей стороны не признали, что село перешло в руки ВС РФ. Киев заявил, что наиболее ожесточенные бои на восточном фронте идут именно в районе Курахово и Покровска. Корреспондент URA.RU направил соответствующий запрос в Минобороны РФ. Ожидается ответ. Как сообщалось ранее, на кураховском направлении ВСУ сбросили на позиции российской армии емкости с химическим газом. Однако ВС РФ отошли с места, а сам газ сдуло в противоположную сторону ветром. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские войска приблизились к городу Курахово в ДНР. Там идут сложные бои. Об этом рассказали западные СМИ. «Российские войска приближаются к освобождению крупного города на восточном фронте в рамках наступления на запад с целью взятия под контроль всего региона Донбасса. Блогеры с обеих сторон подчеркнули, что российские войска вошли в село Сонцовка и наступают с северо-запада на город Курахово», — сообщило агентство Reuters. Издание отметило, что украинский офицер, назвавшийся Алексом, сказал, что российские войска прорвали украинскую оборону и закрепились в селе. Власти Украины со своей стороны не признали, что село перешло в руки ВС РФ. Киев заявил, что наиболее ожесточенные бои на восточном фронте идут именно в районе Курахово и Покровска. Корреспондент URA.RU направил соответствующий запрос в Минобороны РФ. Ожидается ответ. Как сообщалось ранее, на кураховском направлении ВСУ сбросили на позиции российской армии емкости с химическим газом. Однако ВС РФ отошли с места, а сам газ сдуло в противоположную сторону ветром.