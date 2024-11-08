08 ноября 2024

Reuters: войска России прорвались в зоне СВО к Курахово

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Российские войска продолжают наступление Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска приблизились к городу Курахово в ДНР. Там идут сложные бои. Об этом рассказали западные СМИ.

«Российские войска приближаются к освобождению крупного города на восточном фронте в рамках наступления на запад с целью взятия под контроль всего региона Донбасса. Блогеры с обеих сторон подчеркнули, что российские войска вошли в село Сонцовка и наступают с северо-запада на город Курахово», — сообщило агентство Reuters.

Издание отметило, что украинский офицер, назвавшийся Алексом, сказал, что российские войска прорвали украинскую оборону и закрепились в селе. Власти Украины со своей стороны не признали, что село перешло в руки ВС РФ. Киев заявил, что наиболее ожесточенные бои на восточном фронте идут именно в районе Курахово и Покровска.

Корреспондент URA.RU направил соответствующий запрос в Минобороны РФ. Ожидается ответ.

Как сообщалось ранее, на кураховском направлении ВСУ сбросили на позиции российской армии емкости с химическим газом. Однако ВС РФ отошли с места, а сам газ сдуло в противоположную сторону ветром.

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Российские войска приблизились к городу Курахово в ДНР. Там идут сложные бои. Об этом рассказали западные СМИ. «Российские войска приближаются к освобождению крупного города на восточном фронте в рамках наступления на запад с целью взятия под контроль всего региона Донбасса. Блогеры с обеих сторон подчеркнули, что российские войска вошли в село Сонцовка и наступают с северо-запада на город Курахово», — сообщило агентство Reuters. Издание отметило, что украинский офицер, назвавшийся Алексом, сказал, что российские войска прорвали украинскую оборону и закрепились в селе. Власти Украины со своей стороны не признали, что село перешло в руки ВС РФ. Киев заявил, что наиболее ожесточенные бои на восточном фронте идут именно в районе Курахово и Покровска. Корреспондент URA.RU направил соответствующий запрос в Минобороны РФ. Ожидается ответ. Как сообщалось ранее, на кураховском направлении ВСУ сбросили на позиции российской армии емкости с химическим газом. Однако ВС РФ отошли с места, а сам газ сдуло в противоположную сторону ветром.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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