В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

Порывы ветра 10 ноября будут достигать 18 м/с
В Тюменской области 10 ноября ожидается мокрый снег и гололед, а ветер усилится до 18 метров в секунду. Соответствующее предупреждение об опасной погоде опубликовано в telegram-канале «Оповещение 72».
«Внимание! 10 ноября на юге Тюменской области возможны осадки: мокрый снег, снег, местами гололедные явления. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с , порывы до 18 м/с », — говорится в сообщении.
Также в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха ночью — от -1 до -6, днём — от +1 до -4.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!