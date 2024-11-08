08 ноября 2024

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра 10 ноября будут достигать 18 м/с
Порывы ветра 10 ноября будут достигать 18 м/с Фото:

В Тюменской области 10 ноября ожидается мокрый снег и гололед, а ветер усилится до 18 метров в секунду. Соответствующее предупреждение об опасной погоде опубликовано в telegram-канале «Оповещение 72».

«Внимание! 10 ноября на юге Тюменской области возможны осадки: мокрый снег, снег, местами гололедные явления. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с , порывы до 18 м/с », — говорится в сообщении.

Также в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха ночью — от -1 до -6, днём — от +1 до -4.

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В Тюменской области 10 ноября ожидается мокрый снег и гололед, а ветер усилится до 18 метров в секунду. Соответствующее предупреждение об опасной погоде опубликовано в telegram-канале «Оповещение 72». «Внимание! 10 ноября на юге Тюменской области возможны осадки: мокрый снег, снег, местами гололедные явления. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с , порывы до 18 м/с », — говорится в сообщении. Также в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха ночью — от -1 до -6, днём — от +1 до -4.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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