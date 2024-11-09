Названы имена лучших гинекологов и хирургов Кургана

Курганские врачи стали лучшими по итогам всероссийской премии ПроДокторов-2024. Престижная награда досталась хирургу Денису Левочкину и гинекологу Елене Петуховой. Об этом сообщается на сайте премии ПроДокторов.
«Премия присуждается лучшим докторам и медучреждениям по результатам реальных отзывов пациентов. Ее участниками являются практикующие врачи. Народный рейтинг врача для участия в премии должен быть больше нуля», — поясняется на сайте ПроДокторов.
Гинеколог Елена Петухова с рейтингом в пять звезд имеет стаж 28 лет. Она трудится в одной из частных клиник Кургана. Хирург, флеболог Денис Левочкин, как следует из его профиля, совмещает работу в частной и государственной медорганизациях. Его стаж — 23 года.
Второе место среди курганских гинекологов досталось Мехрибан Ахмедовой, третье — Евгении Нестеровой. Среди хирургов на втором месте Максим Никулин, на третьем — Александр Петросян.
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