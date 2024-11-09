09 ноября 2024
08 ноября 2024

Названы имена лучших гинекологов и хирургов Кургана

Курганские врачи Левочкин и Петухова стали лучшими по итогам премии ПроДокторов
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские медики стали лучшими по результатам народного рейтинга
Курганские медики стали лучшими по результатам народного рейтинга Фото:

Курганские врачи стали лучшими по итогам всероссийской премии ПроДокторов-2024. Престижная награда досталась хирургу Денису Левочкину и гинекологу Елене Петуховой. Об этом сообщается на сайте премии ПроДокторов.

«Премия присуждается лучшим докторам и медучреждениям по результатам реальных отзывов пациентов. Ее участниками являются практикующие врачи. Народный рейтинг врача для участия в премии должен быть больше нуля», — поясняется на сайте ПроДокторов.

Гинеколог Елена Петухова с рейтингом в пять звезд имеет стаж 28 лет. Она трудится в одной из частных клиник Кургана. Хирург, флеболог Денис Левочкин, как следует из его профиля, совмещает работу в частной и государственной медорганизациях. Его стаж — 23 года.

Второе место среди курганских гинекологов досталось Мехрибан Ахмедовой, третье — Евгении Нестеровой. Среди хирургов на втором месте Максим Никулин, на третьем — Александр Петросян.

Ранее URA.RU писало о достижениях врачей Центра Илизарова. Они вернули возможности ходить женщине, которая несколько лет была прикована к постели.

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Курганские врачи стали лучшими по итогам всероссийской премии ПроДокторов-2024. Престижная награда досталась хирургу Денису Левочкину и гинекологу Елене Петуховой. Об этом сообщается на сайте премии ПроДокторов. «Премия присуждается лучшим докторам и медучреждениям по результатам реальных отзывов пациентов. Ее участниками являются практикующие врачи. Народный рейтинг врача для участия в премии должен быть больше нуля», — поясняется на сайте ПроДокторов. Гинеколог Елена Петухова с рейтингом в пять звезд имеет стаж 28 лет. Она трудится в одной из частных клиник Кургана. Хирург, флеболог Денис Левочкин, как следует из его профиля, совмещает работу в частной и государственной медорганизациях. Его стаж — 23 года. Второе место среди курганских гинекологов досталось Мехрибан Ахмедовой, третье — Евгении Нестеровой. Среди хирургов на втором месте Максим Никулин, на третьем — Александр Петросян. Ранее URA.RU писало о достижениях врачей Центра Илизарова. Они вернули возможности ходить женщине, которая несколько лет была прикована к постели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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