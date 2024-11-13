В офисе Зеленского предрекли потерю одного из городов Украины

Дубинский: офис Зеленского уже готовится к сдаче Курахово
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Украине начали подготовку к выходу ВСУ из Курахово, заявил Дубинский
На Украине начали подготовку к выходу ВСУ из Курахово, заявил Дубинский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В офисе украинского лидера Владимира Зеленского ведется подготовка к сдаче города Курахово. Об этом рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в украинском следственном изоляторе по обвинению в госизмене.

«Шайка журналистов из офиса президента уже начала информационную подготовку к сдаче Курахово», — написал Дубинский в своем telegram-канале. Он утверждает, что в рамках информационной кампании, подчеркивается, что Курахово якобы теперь считается неважным городом, аналогично Угледару. Дело в том, что оборудование Кураховской ТЭС было демонтировано и вывезено после подрыва дамбы Кураховского водохранилища. 

Ранее уже сообщалось, что украинские войска готовятся к возможному отступлению из Курахово, хотя приказ на это еще не получен. Этот город является важным логистическим центром для ВСУ, и его потеря может серьезно отразиться на боеспособности украинских подразделений в ДНР, передает Pravda.Ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В офисе украинского лидера Владимира Зеленского ведется подготовка к сдаче города Курахово. Об этом рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в украинском следственном изоляторе по обвинению в госизмене. «Шайка журналистов из офиса президента уже начала информационную подготовку к сдаче Курахово», — написал Дубинский в своем telegram-канале. Он утверждает, что в рамках информационной кампании, подчеркивается, что Курахово якобы теперь считается неважным городом, аналогично Угледару. Дело в том, что оборудование Кураховской ТЭС было демонтировано и вывезено после подрыва дамбы Кураховского водохранилища.  Ранее уже сообщалось, что украинские войска готовятся к возможному отступлению из Курахово, хотя приказ на это еще не получен. Этот город является важным логистическим центром для ВСУ, и его потеря может серьезно отразиться на боеспособности украинских подразделений в ДНР, передает Pravda.Ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...