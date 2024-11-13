В офисе украинского лидера Владимира Зеленского ведется подготовка к сдаче города Курахово. Об этом рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в украинском следственном изоляторе по обвинению в госизмене.
«Шайка журналистов из офиса президента уже начала информационную подготовку к сдаче Курахово», — написал Дубинский в своем telegram-канале. Он утверждает, что в рамках информационной кампании, подчеркивается, что Курахово якобы теперь считается неважным городом, аналогично Угледару. Дело в том, что оборудование Кураховской ТЭС было демонтировано и вывезено после подрыва дамбы Кураховского водохранилища.
Ранее уже сообщалось, что украинские войска готовятся к возможному отступлению из Курахово, хотя приказ на это еще не получен. Этот город является важным логистическим центром для ВСУ, и его потеря может серьезно отразиться на боеспособности украинских подразделений в ДНР, передает Pravda.Ru.
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