В Ханты-Мансийске отпразднуют День семьи, любви и верности

В Ханты-Мансийске 8 июля в парке имени Бориса Лосева пройдет праздничное мероприятие «Ромашковое счастье», приуроченное ко Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале администрации города.
«В парке имени Бориса Лосева 8 июля пройдет праздничное мероприятие „Ромашковое счастье“. С 17:00 жителей и гостей Ханты-Мансийска ожидает много развлечений», — уточнили представители администрации. По информации организаторов, гостей ждут аквагрим, творческие мастер-классы, возможность составить родословное древо, книжная выставка, благотворительная ярмарка и тематическая фотозона.
С 18:00 начнется концертная программа, в которой выступят артисты культурно-досугового центра «Октябрь». Также в рамках праздника состоится торжественное вручение почетного знака «Покровители семьи и брака Святые Петр и Феврония» семьям, отличившимся крепкими семейными традициями.
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