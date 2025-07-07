07 июля 2025
06 июля 2025

В Ханты-Мансийске отпразднуют День семьи, любви и верности

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ханты-Мансийске День любви семьи и верности отметят в в парке имени Бориса Лосева
В Ханты-Мансийске День любви семьи и верности отметят в в парке имени Бориса Лосева Фото:

В Ханты-Мансийске 8 июля в парке имени Бориса Лосева пройдет праздничное мероприятие «Ромашковое счастье», приуроченное ко Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале администрации города.

«В парке имени Бориса Лосева 8 июля пройдет праздничное мероприятие „Ромашковое счастье“. С 17:00 жителей и гостей Ханты-Мансийска ожидает много развлечений», — уточнили представители администрации. По информации организаторов, гостей ждут аквагрим, творческие мастер-классы, возможность составить родословное древо, книжная выставка, благотворительная ярмарка и тематическая фотозона.

С 18:00 начнется концертная программа, в которой выступят артисты культурно-досугового центра «Октябрь». Также в рамках праздника состоится торжественное вручение почетного знака «Покровители семьи и брака Святые Петр и Феврония» семьям, отличившимся крепкими семейными традициями.

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В Ханты-Мансийске 8 июля в парке имени Бориса Лосева пройдет праздничное мероприятие «Ромашковое счастье», приуроченное ко Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале администрации города. «В парке имени Бориса Лосева 8 июля пройдет праздничное мероприятие „Ромашковое счастье“. С 17:00 жителей и гостей Ханты-Мансийска ожидает много развлечений», — уточнили представители администрации. По информации организаторов, гостей ждут аквагрим, творческие мастер-классы, возможность составить родословное древо, книжная выставка, благотворительная ярмарка и тематическая фотозона. С 18:00 начнется концертная программа, в которой выступят артисты культурно-досугового центра «Октябрь». Также в рамках праздника состоится торжественное вручение почетного знака «Покровители семьи и брака Святые Петр и Феврония» семьям, отличившимся крепкими семейными традициями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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